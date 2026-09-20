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Fransız istihbaratından Rusya iddiası... 2027 sonbaharında saldıracaklar

Güncelleme Tarihi:

#FRANSA#RUSYA#İstihbarat
Fransız istihbaratından Rusya iddiası... 2027 sonbaharında saldıracaklar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2026 22:48

France Televisions, Fransız istihbarat servislerinin olası büyük bir Rus saldırısı için tarih olarak 2027 sonbaharı üzerinde durduklarını ileri sürdü.

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Fransız kamu yayıncısı France Televisionsın istihbarat kaynaklarına dayandırdığı yayında, siber saldırılar dahil Rusya kaynaklı saldırıların ülkede ve Avrupa'da arttığına dikkat çekildi.

Olası büyük bir Rus saldırısı için daha önce öngörülen 2030 tarihinin öne çekildiği ve 2027 sonbaharının değerlendirildiği belirtilen yayında, bu saldırılarda Fransa'nın elektrik santralleri, telekomünikasyon ağları ve içme suyu tesisleri gibi kritik altyapı unsurlarının potansiyel hedefler arasında olabileceği kaydedildi.

Fransız askeri istihbarat servisinin eski üst düzey yetkililerinden Alain Christienne, France Televisionsa yaptığı açıklamada, olası bir Rus saldırısının ülkenin savunma tesislerini hedef alacak bir insansız hava aracı (İHA) saldırısı olabileceğine işaret etti.

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Christienne, böyle bir saldırıya karşı Fransa'nın tam koruma sağlama kapasitesinden yoksun olduğunu değerlendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 18 Eylül'de siyasi parti liderleriyle ve cumhurbaşkanı adaylarıyla, Paris'teki Elysee Sarayı'nda görüşmesinin ardından yaptığı basın toplantısında, "Halihazırda hibrit saldırıların hedefi olduk. Size daha önce bunu bildirmiştim." ifadelerini kullanmıştı.

Macron, ülkenin kritik altyapılarını Rusya'nın İHA ve siber saldırılarından korumaya yönelik bir plan hazırlayacağını duyurmuştu.

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#FRANSA#RUSYA#İstihbarat

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