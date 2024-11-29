Fransız hükümetinde çatlak: Le Pen'den tehdit

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Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik'in (RN) Meclis Grup Başkanvekili Marine Le Pen, bütçeyle ilgili taleplerinin yerine getirilmemesi halinde, Fransa Başbakanı Michel Barnier'yi, hükümetini düşürmek için gensoru önergesine destek vermekle tehdit etti.

Başbakan Barnier, dün Le Figaro gazetesine yaptığı açıklamada, aşırı sağcıların "kırmızı çizgimiz" diye tanımladığı 2025 bütçe tasarısında, elektrik fiyatlarındaki vergi artışını geri çektiğini duyurdu.

Marine Le Pen, Le Monde gazetesine yaptığı açıklamada, 2025 bütçesinin mevcut halinde hala sıkıntıların olduğunu söyledi.

Aşırı sağcı lider Le Pen, bütçeyle ilgili taleplerini yerine getirmesi için Barnier'ye 2 Aralık'a kadar süre verdiğini açıkladı.

Le Pen, Başbakan Barnier'nin 2025 sağlık sigortası bütçesini oylama yapmadan yürürlüğe koyma hakkı tanıyan Fransız Anayasası'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını işletmesi halinde, hükümeti düşürmek için gensoru önergesine destek verme niyetinin geçerli olduğunu kaydetti.

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Hükümeti, bu gensoru önergesini 2025 bütçesi görüşüldüğü zamana ertelemenin işe yaramayacağını belirten Le Pen, bütçe konusunda 4 kırmızı çizgisi bulunduğunu vurguladı.

Le Pen, ayrıca Barnier'nin Le Figaro gazetesine verdiği demeçte RN talep ettiği için elektrik fiyatlarındaki vergi artışını geri çekip, taviz verdiğini belirtmemesine tepki göstererek bu durumun "demokratik sorun teşkil ettiğini" ifade etti.

Marine Le Pen, "Oylarımızı istiyorlar ama kafalarımızı istemiyorlar, bunu 4 yıldır yaşıyoruz. Bir demokraside, Ulusal Meclis'in ilk grubunun kırmızı çizgilerinin dikkate alınmasında utanacak ne olduğuna anlam veremiyorum." dedi.

BARNİER HÜKÜMETİ DÜŞEBİLİR

Barnier hükümeti, Mecliste çoğunluk sağlanamadığı için kendilerine bütçeyi oylama yapmadan yürürlüğe koyma hakkı tanıyan Fransız Anayasası'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını işletebilir.

Parlamentoda 124 milletvekili bulunan aşırı sağcı RN ve 192 üyeli solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakının eş zamanlı olarak hükümete karşı bir gensoru önergesine destek vermesi halinde hükümet düşebilir.

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10 Ekim'de hükümet tarafından Parlamentoya getirilen 2025 bütçe tasarısında 40 milyar avro tasarruf ve 20 milyar avroluk vergi artışı planlanıyor.

Fransa'da bütçe açığının, Avrupa Birliği (AB) tarafından belirlenen yüzde 3 sınırının çok ötesine geçerek bu yıl gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 6'sına dayanacağı tahmin ediliyor.