Fransız generaller İslam dinine taktı
Fransa’da 16 emekli generalin, 14 Nisan’da Ulusal Meclis’teki siyasi gruplara “İslamcılığa ve Fransa’nın parçalanmasına karşı küresel bir stratejinin” geliştirilmesinin talep edildiği ve “iç savaş” uyarısının yapıldığı bir dosya gönderdiği ortaya çıktı.
Haberin kaynağı, Le Journal du Dimanche dergisi. İmzacı emekli generallerden birine göre bu belgenin 21 Nisan’da aşırı sağcı Valeurs Actuelles dergisinin internet sitesinde yayımlanan ve emekli generallerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u iç savaş tehlikesine karşı uyardığı e-bildiriyle bağlantısı yok. Ancak bu dosyaya imza atan generallerden ikisi, Valeurs Actuelles’teki bildirinin imzacıları arasındaymış. Macron’a yönelik e-bildiride de İslamcılık ve banliyölerde yaşayanların Fransa’da toplumsal bölünmeye yol açtığı iddia edilmişti.
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