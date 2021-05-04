Fransız generaller İslam dinine taktı

Haberin kaynağı, Le Journal du Dimanche dergisi. İmzacı emekli generallerden birine göre bu belgenin 21 Nisan’da aşırı sağcı Valeurs Actuelles dergisinin internet sitesinde yayımlanan ve emekli generallerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u iç savaş tehlikesine karşı uyardığı e-bildiriyle bağlantısı yok. Ancak bu dosyaya imza atan generallerden ikisi, Valeurs Actuelles’teki bildirinin imzacıları arasındaymış. Macron’a yönelik e-bildiride de İslamcılık ve banliyölerde yaşayanların Fransa’da toplumsal bölünmeye yol açtığı iddia edilmişti.

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