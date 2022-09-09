Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Fransız gazetesinden Erdoğan'a övgü dolu sözler: Büyük bir arabulucu

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#LE MONDE Gazetesi#EMMANUEL MACRON
Fransız gazetesinden Erdoğana övgü dolu sözler: Büyük bir arabulucu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 17:46

Fransız Le Monde gazetesinde Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan hakkında yayımlanan yazıda, Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya ile iyi ilişkiler kuran büyük bir arabulucu olduğu dile getirildi.

Haberin Devamı

Fransız Le Monde gazetesinde yayımlanan yazıda, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Erdoğan'ı kıskanmasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya ile iyi ilişkiler kurmayı başarmış büyük bir arabulucu olduğu belirtildi.

Gazetede Alain Frachon'a ait "Erdoğan büyük arabulucu" başlıklı yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkisinin iyi olduğu belirtildi.

"ERDOĞAN İKİ TARAFLA DA GÖRÜŞEBİLEN TEK LİDER"

Frachon yazısında, ''Fransa cumhurbaşkanı doğruyu söylüyor. Türk mevkidaşı Ruslar ve Ukraynalılar için irtibatta olan kişi. Erdoğan, Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayan boğazların anahtarına sahip" ifadelerini kullandı. Yazısında Erdoğan'ın bir dış politika ustası olarak uzmanlarca kıskançlıkla da olsa saygıyla izlendiğini yazan Alain Franchon, "Zelenskiy'e sıcak ve destek veren, her zaman Putin'i anlayan Erdoğan, arabulucu olarak kendini dayattı. Yan yana ama herkesle arası iyi. Biraz kıskanç bir hisle de olsa realist ekolün dış politikada savunucuları ustayı selamlıyor" dedi.

Haberin Devamı

Gazete Erdoğan'ın uluslararası alanda attığı ve çözüm getiren hamlelerini de sıralamaktan geri durmadı.

Alain Frachon, Türkiye'nin arabuluculuk hamleleri ve bunun sonucunda elde edilen başarılardan bahsetti.

Frachon yazısının bu kısmında "Türk arabuluculuğu, Orta Doğu ve Afrika'ya hububat ihracatı için Ukrayna limanlarının blokajını kaldırmaya başlamasına izin verdi. Rus işgal birliklerinin patlayıcı bir duruma neden olan Zaporijya nükleer santraline BM müfettişlerinin gönderilmesine yardım etti. Temmuz ayında Türk Cumhurbaşkanı Rus mevkidaşı tarafından Soçi'de kabul edildi, güçlendirilmiş bir ekonomik ortaklık imzaladılar. Ağustos ayında Zelensky, Erdoğan'ı ve hükümetinin bir kısmını uzun bir çalışma oturumu için Lviv'de karşıladı" diyerek ülkemizin uluslararası alanda başarılı olduğunu yazdı.

Gözden Kaçmasın

Kraliçe öleceğini biliyor muydu Avustralyalı doktordan şok sözler ‘Cesur görünmeye çalıştı’Kraliçe öleceğini biliyor muydu? Avustralyalı doktordan şok sözler! ‘Cesur görünmeye çalıştı’Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

ABD ve NATO’dan ortak Türkiye-Yunanistan açıklamasıABD ve NATO’dan ortak Türkiye-Yunanistan açıklamasıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#LE MONDE Gazetesi#EMMANUEL MACRON

BAKMADAN GEÇME!

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles
HAPI NASIL YUTALIM | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder

HAPI NASIL YUTALIM? | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder?

#Sağlık
İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı Galadaki tükürük krizinin perde arkasında ne var

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı! Galadaki 'tükürük' krizinin perde arkasında ne var?

#Don't Worry Darling

BAKMADAN GEÇME!

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles
HAPI NASIL YUTALIM | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder

HAPI NASIL YUTALIM? | Ne yöne yatarsam ilaç hızlı etki eder?

#Sağlık
İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı Galadaki tükürük krizinin perde arkasında ne var

İki yıldır skandal üstüne skandal yaşandı! Galadaki 'tükürük' krizinin perde arkasında ne var?

#Don't Worry Darling