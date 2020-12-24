Fransız gazetesi Türk SİHA teknolojisini övdü

Gazete haberinde, Bayraktar TB2 SİHA’ların güvenilir olduğunu ve Türk ordusu tarafından kullanıldığını belirtti. Irak, Suriye, Libya ve Kafkasya’da kullanıldığı ifade edilen SİHA’ların, Türkiye’nin dış politikasında önemli rol oynadığının altı çizildi.

‘MALİYETİ DAHA DÜŞÜK’

Bayraktar TB2 SİHA’ların 27 saat uçabildiği ve maliyetinin ABD’nin hava araçlarından daha düşük olduğu kaydedilen haberde, SİHA’ların terör örgütü PKK’nın güç kaybetmesine neden olduğu belirtildi. Haberde, SİHA’ların, Suriye’nin kuzeybatısında güç gösterisi yaptığı, Türkiye’nin yükselişinin sembolü haline geldiği vurgulandı.