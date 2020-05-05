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Dünya
BBC Türkçe - AFP,AP,Reuters
Haber Giriş: 05 Mayıs 2020 - 12:39,

Avrupa'daki salgında dünyayı sarsan açıklama

Anlattıklarıyla fitili ateşledi. Fransız doktorun sözleri dünyada manşet oldu

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Paris yakınlarında çalışan bir doktor geçen yıl 27 Aralık tarihinde zatürre teşhisiyle tedavi edilen bir hastasından alınan örneklerin test edildiğini ve hastanın aslında Covid-19 olduğunun anlaşıldığını söylüyor.

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Dr. Yves Cohen Fransız basınına, hastadan o sırada alınan sürüntü örneklerine şüphe üzerine yakında koronavirüs testi yaptırdıklarını ve sonucun pozitif çıktığını söyledi.

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Şimdi tamamen iyileşmiş olan 50'li yaşlarındaki hasta ise, virüsün yayıldığı bilinen yerlere gitmediğini, dolayısıyla hastalığı nasıl kaptığını hiç bilmediğini söylüyor.

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Bu, virüsün Fransa'ya daha önce düşünüldüğünden neredeyse bir ay önce ulaşmış olabileceği anlamına geliyor.

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Şimdiye kadar Fransa'daki ilk vakaların 24 Ocak tarihinde teşhisi konulan üç kişi olduğu düşünülüyordu.

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Bunlardan ikisi salgının başgösterdiği Çin'in Vuhan kentinde bulunmuşlardı, üçüncü kişi ise onlardan birinin yakınıydı.

7Nasıl ortaya çıktı
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Nasıl ortaya çıktı?

Paris yakınındaki Avicenne ve Jean-Verdier hastanelerinin Acil bölümünün başhekimi olan Dr Cohen Fransız BFMTV televizyon kanalına verdiği mülakatta, bir süredir geri dönüp Aralık ve Ocak ayında grip ve benzeri belirtilerle kendilerine başvuran hastaların dosyalarını incelediğini anlattı.

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Doktor Cohen bu dönemde çalıştığı hastaneye bu tür 14 hasta geldiğini belirliyor ve bunlardan o sırada alınmış olan sürüntü örneklerini laboratuvara koronavirüs testine yolluyor.

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"Hastaların burunlarından alınan ve o sırada başka virüsler için test edilen sürüntü örneklerini yeniden bu kez koronavirüs olup olmadığına bakmak için test ettik" diyen doktor Cohen 14 hastadan birinin örneğinin koronavirüs pozitif çıktığını anlatıyor.

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"14 hastadan biri pozitif çıktı. Hata olmasın diye iki kez test ettik. Her ikisinde de pozitif çıktı" diyor.

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Test sonucu gelince Fransa Ulusal Sağlık Kurumu'na bildirdiğini söyleyen doktor Cohen, diğer doktorları da hastanelerinde bu dönemde tedavi gören grip benzeri hastaların örneklerini yeniden test etmeye çağırdı.

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Doktor Cohen konuyla ilgili ayrıntılı tıbbi raporun bu hafta sonuna kadar hazırlanacağını ve International Journal of Antimicrobial Agents adlı uluslararası mikrobiyoloji dergisinde yayımlanacağını da söyledi.

13Fransada Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 25 bin 201e yükseldi
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Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 25 bin 201'e yükseldi

Fransa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 201'e çıktı.

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Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1199 artışla 203 bin 253'e ulaştı.

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Kovid-19 nedeniyle 3 bin 696'sı yoğun bakımda olmak üzere 25 bin 548 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 26 gündür düşmeye devam ediyor.

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İyileşen kişi sayısı da 619 artarak 51 bin 371'e ulaştı.

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Salgın nedeniyle hastane ve yaşlı bakımevlerinde 306 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 15 bin 826'ya, bakımevlerinde ise 9 bin 375'e yükseldi. Böylece toplam can kaybı 25 bin 201 oldu.

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Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesi Belediye Başkanlarının, okulların 11 Mayıs'ta açılmasına karşı çıkmasına değinen Başbakan Edouard Philippe, okulların belirlenen tarihte açılmasının önemli olduğunu söyledi.

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Philippe, ortaokul öğrencilere maske takmanın zorunluğu olacağını kaydetti.

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Ülkede Kovid-19 tedbirlerinin daha uzun sürmemesi gerektiğini işaret eden Philippe, ekonomik hayatın ivedilikle tekrar başlaması gerektiğini belirtti.

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Phillipe, salgının durumuna göre 29 Mayıs'tan itibaren ibadet yerlerinde toplu ibadetlerin yapılabileceğini bildirdi.

22Kovid-19 tedbirlerinin aşamalı gevşetilmesi planı Senatoda reddedildi
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Kovid-19 tedbirlerinin aşamalı gevşetilmesi planı Senato'da reddedildi

Senato'da yapılan oylamada, hükümetin Kovid-19'a karşı aldığı tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesine yönelik açıkladığı plan 81 "evet" oyuna karşı 89 "hayır" ile kabul edilmedi. 174 senatör de çekimser oy kullandı.

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Ulusal Meclis'te geçen hafta yapılan oylamada hükümetin söz konusu plan onaylanmıştı.

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Meclis'te ve Senato'da yapılan oylamalar sembolik değere sahip olduğu için hükümetin bu planı 11 Mayıs'ta hayata geçirilecek.

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Fransa, Kovid-19 tedbirlerinin 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılmasına karar vermişti. Serbest dolaşımın sınırlandırılmasının 11 Mayıs’ta kaldırılması kararlaştırılırken aynı tarihten itibaren kreş, ilk ve ortaokullar kademeli ve isteğe bağlı olarak açılacak.

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Bir sınıfta en fazla 15 öğrenciye izin verilirken hijyen kurallarının yanı sıra ortaokulda maske kullanımı zorunlu olacak.

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Ülkede 11 Mayıs'ta kafe ve restoranların dışında iş yerleri, mağazalar, küçük müzeler ve kütüphaneler açılacak. Toplu taşıma araçlarında ve taksilerde maske takmanın zorunlu olacağı ülkede 100 kilometrenin üzerindeki seyahatlere zorunlu hallerde izin verilecek.

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