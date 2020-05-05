Avrupa'daki salgında dünyayı sarsan açıklama

Nasıl ortaya çıktı? Paris yakınındaki Avicenne ve Jean-Verdier hastanelerinin Acil bölümünün başhekimi olan Dr Cohen Fransız BFMTV televizyon kanalına verdiği mülakatta, bir süredir geri dönüp Aralık ve Ocak ayında grip ve benzeri belirtilerle kendilerine başvuran hastaların dosyalarını incelediğini anlattı.