Fransız dergi Le Point'ten dikkat çeken Trump kapağı: Gelir kaynağı Beyaz Saray... 'Büyük Soygun'

Fransız dergisi Le Point, ABD Başkanı Donald Trump ve ailesine yönelik çarpıcı bir dosyayla gündeme geldi. Derginin kapağında yer alan “Büyük Soygun” ifadesi, Trump’ın ikinci döneminde kamu gücü ile özel iş çıkarlarının iç içe geçtiği iddialarını mercek altına aldı.

“BEYAZ SARAY PARA BASMA MAKİNESİNE Mİ DÖNÜŞTÜ?”

Le Point’in analizine göre, Trump yönetimindeki Beyaz Saray’ın, Trump ailesi ve yakın çevresi için adeta bir “para makinesi”ne dönüştüğü öne sürüldü. Dosyada, siyasi kararların ve ekonomik hamlelerin, Başkan’ın kişisel servetiyle doğrudan bağlantılı olabileceği iddiaları dikkat çekti.

Le Point dergisinin "Büyük Soygun" başlığıyla yayınladığı kapak

“KRİPTO BAŞKANI”

"Beyaz Saray, Trump'ın gelir kaynağı" ifadesini kullanan dergi, Trump yönetiminin kripto para politikalarına özel bir başlık açtı.

Rapora göre:

Trump markalı dijital varlıklar piyasaya sürüldü

“World Liberty Financial” gibi girişimlerle bağlantılar kuruldu

Düzenleyici kararların, Başkan’ın kişisel yatırımlarıyla örtüşebileceği öne sürüldü

Bu durum, Trump’ın ekonomi politikalarının tarafsızlığına yönelik tartışmaları yeniden alevlendirdi.

İÇERİDEN BİLGİYLE KAZANÇ İDDİASI

Le Point, Trump’ın sosyal medya paylaşımları ve politika açıklamalarının ardından piyasalarda yaşanan ani dalgalanmalara dikkat çekti.

Analizde, bu hareketlerin önceden bilindiği ve küçük bir grubun bu bilgilerden kazanç sağlamış olabileceği iddia edildi. Bu durum, “içeriden bilgiye dayalı işlem” tartışmalarını gündeme taşıdı.

MAR-A-LAGO VE “SİYASİ ERİŞİM TİCARETİ”

Haberde, yabancı heyetlerin ve lobicilerin Trump’a ait mülkleri sık sık ziyaret ettiği vurgulandı. Özellikle Florida’daki Mar-a-Lago tesisine yapılan ziyaretlerin, siyasi erişimin ticari bir ilişkiye dönüştüğü yönünde eleştirildiği aktarıldı.

“WASHINGTON’IN TRUMPLAŞMASI”

Le Point, yalnızca ekonomik değil, sembolik bir dönüşüme de dikkat çekti. Analize göre: