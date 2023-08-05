Fransız Büyükelçi'den Türkçe röportaj: Türkiye Avrupa'nın bir parçası

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Fransa Ankara Büyükelçisi Herve Magro CNN Türk'ten Hakan Çelik'e verdiği Türkçe röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'YE KARŞI ÖZEL BİR POLİTİKAMIZ YOK"

Büyükelçi Magro, Türk vatandaşlarının Avrupa'ya vize almak konusunda yaşadığı sorunları değerlendirirken 'Türkiye'ye karşı özel bir politikamız yok" dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"Burada Avrupa Birliği'nin kuralları var. Kovid zamanında vize yoktu sonra birden bire çok büyük bir istekle karşı karşıya kaldık. Zaman konusunda şimdi bazı ertelemeler yaşıyoruz. Ekibimize yeni kişileri ekledik. Bizim ekiplerimiz yetersiz olduğundan büyük talep karşısında zorluk çektik."

TÜRKİYE AVRUPA'NIN BİR PARÇASI

'TÜRKİYE Avrupa'nın bir parçası' diyen büyükelçi Türkiye'nin bölgede üstlendiği role dikkat çekerek, "Devam eden bir savaş var. Ortadoğu'da durum çok zor. Bu dengeyi Türkiye sağlayabilir. Herkes Türkiye'nin bu sorumluluğu üstlenmesini ister" dedi.