Fransız Büyükelçi Dumont Hürriyet’e konuştu... Ankara’ya ortaklık mesajı

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Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont, Hürriyet’e verdiği röportajda Türkiye ve Fransa’nın BM Güvenlik Konseyi’nin reformdan geçmesi konusunda aynı düşüncede olduklarını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta BM Genel Kurulu’na yaptığı konuşmanın da bu açıdan memnuniyet verici olduğunu kaydetti. Dumont, Türkiye’nin NATO müttefiki olarak Avrupa’da yeni oluşturulması öngörülen güvenlik mimarisinde önemli rol oynayacağını kaydetti. Türkiye ile Filistin konusunda görüşlerinin örtüştüğünü kayda geçiren Büyükelçi, İsrail hükümetinin hem kendi güvenliği hem de bölge istikrarını tehdit ettiğini söyledi.

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500 YILLIK DOSTLUK

Fransa ve Türkiye arasındaki ilişkinin güçlü ve tarihi bir temeli olduğuna işaret eden Büyükelçi Dumont, “Bu bir ortaklıktan da öte, neredeyse 500 yıllık bir dostluktur. Fransa ve Türkiye’nin bağları zengindir. Ekonomik ilişkilerimiz de oldukça yoğun. 2025 senesinde ticari alışverişlerimiz neredeyse 24 milyar euroluk bir hacme ulaştı ve Türkiye, Avrupa Birliği dışındaki en büyük 5’inci ticaret ortağımız” diye konuştu.

BM REFORMU

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Fransa’nın uzun bir süredir çok taraflılığın etkinliğini artırmak için Birleşmiş Milletlere, özellikle de BM Güvenlik Konseyi’ne reform önerilerinde bulunduğunu hatırlatan Fransız elçi, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulunda ifade ettiği gibi, Türkiye de bu minvalde reformlara ilgi duyuyor ve ben bundan çok memnunum” dedi.

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AVRUPA’NIN GÜVENLİĞİNE DESTEK

Türkiye’nin savunma sanayisi konusundaki başarısının altını çizen Büyükelçi Dumont, Ankara’nın Avrupa’nın güvenlik mimarisi için önemli bir ortak olduğunu ifade etti. “İster Avrupa Birliği üyesi olsunlar, ister komşusu olsunlar, bütün Avrupalıların kaçınılmaz bir şekilde inşa edilmesi gereken yeni Avrupa güvenlik mimarisinin kilit oyuncuları olması gerekiyor. Türkiye de önemli bir NATO müttefiki olarak sürece dahil olarak katkıda bulunabilir” ifadelerini kullandı.

“İSRAİL İSTİKRARI TEHDİT EDİYOR”

Fransız diplomat, Paris ve Ankara’nın Ortadoğu’daki birçok kriz konusunda birbirine yakınlaşan görüşlerinin olduğunu dile getirdi. Fransa’nın bir yıl önce resmi olarak Filistin’i tanıdığını hatırlatan Dumont, “Bu, 7 Ekim terör saldırılarının ardından iki devletli çözümü kurtarmak ve barışa giden yolu yeniden açmak içindi. Ancak yine de Gazze halen kelimelere sığmayacak bir felaketin ortasında” diye konuştu. İsrail hükümetinin kendi güvenliğini ve bölgenin istikrarını tehdit ettiği kanısında olduklarını söyledi.