Fransız basınından çarpıcı Türkiye itirafı

Cezayir Meclisi, Fransa’nın 1830-1962 yılları arasındaki sömürge dönemini “devlet suçu” olarak tanımlayan yasa tasarısını oy birliğiyle kabul etti.

Oylamanın ardından milletvekillerinin Cezayir bayrakları salladığı ve “Huzur içinde yat şehit, mücadeleye devam” sloganları attığı bildirildi.

Söz konusu yasa ile 130 yılı aşkın Fransız sömürgeciliği, Cezayir parlamentosunda halka açık bir oturumda ilk kez resmi olarak suç kabul edilmiş oldu.

Karar, ülkede tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirilirken, Fransa ile ilişkiler açısından da yeni bir tartışma başlığı açtı.

LE POİNT YASAYI MERCEK ALTINA ALDI

Fransa merkezli Le Point dergisi, Cezayir’in Fransız sömürgeciliğini “devlet suçu” olarak tanımlayan yasasını ayrıntılı biçimde analiz etti.

Dergi, bu kararın sadece tarihsel bir yüzleşme adımı olmadığını, aynı zamanda bölgesel güç dengeleri ve uluslararası ilişkilerle doğrudan bağlantılı bir gelişme olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Macron hezimete uğrarken Erdoğan kazandı değerlendirmesinde bulunan Le Point'un analizine göre, Cezayir Fransa’dan; resmi özür dilenmesini, tazminat ödenmesini, sömürge döneminde yağmalanan malların iade edilmesini talep ediyor.

ERDOĞAN KAZANDI

Fransa merkezli Le Point dergisi, söz konusu gelişmeyi “Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı” başlığıyla duyurmasının yanı sıra “Fransız sömürgeciliğini suç kabul eden yasa için oy kullanıldı”değerlendirdi.

Bu yorum, yasanın yalnızca iç politik bir adım olmadığını, aynı zamanda uluslararası siyasi yansımaları bulunduğunu ortaya koydu.

Fransız Ulusal Meclisi’nin 22 Aralık 2011’de, soykırımların inkârını yasaklayan yasa tasarısını oylamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuoyuna dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, bu açıklamalarında Fransa, Türkiye ve Cezayir arasında üçlü bir ilişki kurarak, Cezayir’i bölgedeki gelecekteki stratejik alanlardan biri olarak konumlandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Şubat 2018’de Cezayir’de düzenlenen bir ekonomi forumunda, “Fransızlar Cezayir’de 5 milyon Müslüman’ı katletti” ifadelerini kullandı. Bu sözler, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Erdoğan, gazetecilere yaptığı bir açıklamada, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un kendisine, Fransa’nın 1830-1962 yılları arasında 5 milyondan fazla Cezayirliyi öldürdüğünü söylediğini aktardı.

Bu açıklama, iki ülke arasındaki tarihsel tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Fransa’nın Cezayir’deki eylemlerini sert ifadelerle eleştiren Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u hedef aldığı bir konuşmasında, “Bizim ellerimiz kanlı değil, sizin elleriniz kanlı” sözlerini kullandı.

Temmuz 2023’te Fransa’nın Nanterre kentinde, bir trafik kontrolü sırasında 17 yaşındaki Nahel M.’nin bir polis tarafından vurularak hayatını kaybetmesinin ardından Erdoğan bu olayı da gündemine aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sömürge geçmişiyle tanınan ülkelerde, kültürel ırkçılık kurumsal ırkçılığa dönüşmüştür” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Fransa’daki ayaklanmaları İslamofobi ve Paris’in sömürge geçmişiyle doğrudan ilişkilendirdi.

TÜRKİYE-FRANSA NÜFUZ MÜCADELESİ VURGUSU

Le Point’e göre bu karar, Fransa ile Türkiye arasında uzun süredir devam eden nüfuz mücadelesiyle de yakından ilişkili.

Haberde, Türkiye’nin son yıllarda Cezayir ile ekonomik ve kültürel bağlarını güçlendirdiği, bu sayede bölgede etkisini artırdığı ifade edildi. Dergi, Ankara’nın bu süreçte sembolik olarak sömürgeciliğin mağdurlarının sesi konumuna geldiğini ve Fransa’nın Mağrip ve Avrupa’daki etkisini dengelemeye çalıştığını yazdı.

“PARİS SIKIŞIYOR, DENGELER DEĞİŞİYOR”

Le Point analizini, Cezayir’in talepleri ve Türkiye’nin aktif rolü nedeniyle Paris’in belirli bir sıkışıklık yaşadığı değerlendirmesiyle tamamladı.

Dergiye göre, bu gelişmeler bölgesel dengelerin hızla değiştiğini ve Fransa’nın Kuzey Afrika’daki konumunun yeniden şekillendiğini ortaya koyuyor.