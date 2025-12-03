Fransız basını Türkiye'nin başarısını yazdı: Nadir ülkelerden biri... 'Dünya standartlarını belirliyor'

Haberin Devamı

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden La Nouvelle Tribune, Türkiye'nin insansız hava aracıyla gerçekleştirdiği başarılı testi, “ABD dahil hiçbir ülke bunu başaramadı” sözleriyle duyurdu.

La Nouvelle Tribune, Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı KIZILELMA’nın, havada yüksek hızlı bir jet hedefini 65 kilometreden vurduğunu hatırlattı ve bu başarının, askeri havacılık tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurguladı.

"TÜRKİYE REKABETTE ÖNE GEÇTİ"

Türkiye’nin insansız savaş uçağıyla havadaki hedefi vurma başarısının, küresel rekabette önemli bir dönüm noktası olduğu ifade edilen haberde, Ankara'nın radar, füze ve taşıyıcı platform gibi kritik unsurların tamamını milli sanayiyle üretip entegre edebildiği kaydedildi.

Haberde, hedefi tespit eden radarın ASELSAN’ın MURAD sistemi, hedefi vuran füzenin ise TÜBİTAK SAGE üretimi Gökdoğan olduğu ifade edildi ve “Türk savunma devlerinin iş birliği” sözlerine yer verildi.

Gazete, Türkiye’nin bu adımla küresel rekabette öne geçtiğini vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“KIZILELMA testi sadece bir deneme değil; Türkiye’nin teknolojik yetkinliğinin ve stratejik gücünün tescili. Ankara, bu başarıyla küresel rekabette fark yarattığını bir kez daha gösterdi ve insansız savaşın geleceğinde artık belirleyici aktörlerden biri olduğunu kanıtladı.”

"DÜNYA STANDARTLARINI BELİRLİYOR"

İran, Ukrayna, Rusya ve Çin’in de drone geliştirme faaliyetlerine hız verdiği belirtilirken, Türkiye’nin bu alanda diğer ülkelerden ayrıştığı vurgulandı. Haberde şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’nin başarısı farklı bir boyuta sahip. KIZILELMA ile Türkiye, radar, füze ve hava aracı entegrasyonunu tamamen milli kaynaklarla gerçekleştirdi ve havada jet hedefi vurmayı başardı. Bu, Türkiye’nin dışa bağımlılığının sona erdiğini ve dünya standartlarını belirleyen ülkeler arasına girdiğini gösteriyor.”

"NADİR ÜLKELERDEN BİRİ"

La Nouvelle Tribune, Türkiye’nin son 15 yıldaki dönüşümüne dikkat çekerek şöyle yazdı:

“Bir dönem dışa bağımlı olan Ankara, bugün dünyanın en gelişmiş insansız hava sistemlerini tasarlayan, üreten ve sahada etkin olarak kullanan nadir ülkelerden biri haline geldi. Bayraktar TB2’lerin Libya, Suriye, Karabağ ve Ukrayna’daki etkisi, Türkiye’yi dünya çapında öne çıkaran aktör yapıyor.”

Haberde, KIZILELMA’nın TCG Anadolu’dan da konuşlandırılabileceğine dikkat çekildi. Böylece Türkiye’nin insansız hava araçlarındaki gücünü denizlerde de stratejik bir avantaj haline getirdiği ifade edildi.