Fransız basını Elysee’de olup biteni Mısır’dan öğrendi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, askeri törenle karşıladığı ve “dostum” diye hitap ettiği Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin Paris ziyaretinin bir bölümünü kamuoyundan gizlediği ortaya çıktı.
Macron, Elysee Sarayı’nda düzenlenen törenle Sisi’ye en yüksek Fransız devlet nişanını takdim etti, ancak bu anlara tanıklık etmesi için Fransız basını saraya davetli değildi.
Tek görüntü Mısır Cumhurbaşkanlığı sitesinde yer aldı. Fransız gazeteci Yann Barthes’in sunduğu Quotidien programında konuya dikkat çekilirken, “Bugün ilk kez, Elysee Sarayı’nda ne olduğunu öğrenmek için otoriter bir rejimin internet sitesine bakmak zorunda kaldık” yorumu yapıldı. Sisi’nin Paris temasları, ülkesindeki insan hakları ihlalleri nedeniyle Fransızların tepkisini çekmişti.
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