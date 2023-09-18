Fransız bakanın teklifi tartışma yarattı: Yemek pişirin enflasyon düşsün

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Gregoire, enflasyonu düşürmek için okullara yemek pişirme dersi koymayı teklif etti. Fransız bakan, yaptığı açıklamada hazır ve donmuş gıdaların mutfak enflasyonunu arttırdığını, taze sebzede ise fiyatların düşük olduğunu vurguladı. “Hazır gıdaları, daha pahalı olanları satın almaktan kaçınmak için çiğ ürünleri nasıl pişireceğimizi öğrenmemiz gerekiyor” diye konuşan Gregoire, muhalefet partilerinden büyük tepki çekti.

Muhalefetteki sosyalist ‘Boyun eğmeyen Fransa’ Partisi lideri Jean-Luc Melenchon, sosyal medya hesabından, “İçme suyu sıkıntısıyla mücadele ederken, şarap tadım dersleri alın” paylaşımında bulunurak bakanın açıklamalarını tiye aldı.