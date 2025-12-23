×
Fransa'yı şoke etmişti: Louvre Müzesi'ne demir parmaklık yerleştirildi

Güncelleme Tarihi:

Fransayı şoke etmişti: Louvre Müzesine demir parmaklık yerleştirildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2025 18:01

Fransa'yı alarma geçiren soygunun ardından Louvre Müzesi’ne demir parmaklıklar yerleştirildi. Yetkililer, müze çevresine 100 güvenlik kamerasının konuşlandırılacağını bildirdi.

Fransa’daki Louvre Müzesi, Apollo Galerisi’nde bulunan pencereleri metal parmaklıklarla güçlendirdi.

KRALİYET MÜCEVHERLERİ SOYGUNU SONRASI ÖNLEM

Fransa’nın başkenti Paris’te yer alan Louvre Müzesi, ekim ayında Fransız kraliyet mücevherlerinin çalındığı soygunun ardından güvenlik önlemlerini artırdı. Bu kapsamda Apollo Galerisi’ndeki yüksek pencerelere metal parmaklıklar yerleştirildi.

100 KAMERA KONUŞLANDIRILACAK

Müze yetkilileri, yapılan çalışmayla galerideki yüksek pencerelerin güvence altına alındığını açıkladı. Açıklamada, gelecek yıldan itibaren, geçen hafta imzalanarak duyurulan güvenlik planının ilk aşaması kapsamında, müze çevresine 100 güvenlik kamerasının konuşlandırılacağı bildirildi.

Yetkililer, alınan önlemlerin müzenin güvenliğini artırmayı ve benzer olayların tekrarını önlemeyi amaçladığını vurguladı.

