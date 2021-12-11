Fransa'yı sel vurdu! Sokaklar göle döndü...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Mehmetçiğimizin yeni yardımcısı diyerek duyurdu... Envantere girdi'Mehmetçiğimizin yeni yardımcısı' diyerek duyurdu... Envantere girdi!#İsmail Demir
Dünya bunu konuşuyor: Zoomdan personeli kovan şirket...Dünya bunu konuşuyor: Zoom'dan personeli kovan şirket...#Better.Com
Farke sonrası büyük sürpriz Okan Buruk, Bilic ve görüşme...Farke sonrası büyük sürpriz! Okan Buruk, Bilic ve görüşme...#Beşiktaş
Sosyal medya ve dezenformasyon uyarısı: Milli güvenlik meselesi haline gelmiştirSosyal medya ve dezenformasyon uyarısı: Milli güvenlik meselesi haline gelmiştir#Cumhurbaşkanı Erdoğan
13 savaş uçağı birden havalandı Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız13 savaş uçağı birden havalandı! Şoke eden sözler: Hepsine saldıracağız!#Çin
Şentoptan erken seçim açıklaması: Mantığı yok, gereksiz buluyorumŞentop'tan 'erken seçim' açıklaması: Mantığı yok, gereksiz buluyorum#TBMM Başkanı
Ankarada korkunç kaza: 6 kişi hayatını kaybetti, yaralılar varAnkara'da korkunç kaza: 6 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var#ANKARA
Kripto mağdurları adliyeye akın etti: 1 koyup 8 alacaktıkKripto mağdurları adliyeye akın etti: 1 koyup 8 alacaktık#Kripto Para
Koronavirüs yüzünden üç kez ölümden döndü 36 gün sonra duygulandıran anKoronavirüs yüzünden üç kez ölümden döndü! 36 gün sonra duygulandıran an#Koronavirüs
Asgari ücret psikolojisiAsgari ücret psikolojisi#Asgari Ücret
İstanbulda kritik buluşma Gözler 13.30a çevrildiİstanbul'da kritik buluşma! Gözler 13.30'a çevrildi#Nureddin Nebati
İlkay Gündoğandan çok konuşulan evlilik teklifiİlkay Gündoğan'dan çok konuşulan evlilik teklifi!#İlkay Gündoğan
Kilolusun’ deyip konservatuvara almadılar'Kilolusun’ deyip konservatuvara almadılar!#Hülya Avşar
Bir kış kartpostalı içinde olmak... 10 şehir 13 öneriBir kış kartpostalı içinde olmak... 10 şehir 13 öneri#Seyahat
Kate ve William paylaştı, hayranları şaşırdı: Gizli aile tatilinin fotoğrafıKate ve William paylaştı, hayranları şaşırdı: Gizli aile tatilinin fotoğrafı#Kate Middleton
HABERLERDünya Haberleri

Fransa'yı sel vurdu! Sokaklar göle döndü...

#FRANSA#SEL#Dünya
Fransayı sel vurdu Sokaklar göle döndü...

Fransa'nın Bayonne kentinde şiddetli yağışlar sele yol açtı. Nive Nehri'nde su seviyesi 6 metreyi aşarken, sokaklar göle döndü.

Haberin Devamı

Fransa'nın güneybatısında yer alan Bayonne kentinde şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi. Nive Nehri'nde, yerel yetkililere göre su seviyesi 6 metre 15 santimetreye yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Taşan nehir, cadde ve sokaklarda su baskınlarına yol açtı.

Fransayı sel vurdu Sokaklar göle döndü...


Bazı araçların sel sularında mahsur kaldığı görüldü. Nehir kıyısındaki işletmelerden faaliyetlerine ara verilmesi istenirken, tren seferleri kesintiye uğradı ve bölge genelindeki yüzlerce evde elektrik kesintisi yaşandı.
Fransayı sel vurdu Sokaklar göle döndü...

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "1 kişinin yaralanmasına rağmen ciddi bir kaza veya ölüm olmadı, itfaiyeciler 250'den fazla çağrıya yanıt verdi" ifadelerini kullandı.

İSPANYA'DAKİ SELDE 1 CAN KAYBI

Komşu İspanya'nın Navarre bölgesinde de iki hafta süren şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında, dün 1 kadının arabasında hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

 

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#FRANSA#SEL#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat