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Fransa'yı sarsan ölüm: Vekilin cansız bedeni bulundu

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#Fransa#Milletvekili#Olivier Marleix
Fransayı sarsan ölüm: Vekilin cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2025 09:35

Fransa'da, merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) Partisi milletvekili Olivier Marleix evinde ölü bulundu. 54 yaşındaki Marleix'in intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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Fransa'nın merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) Partisi milletvekili Olivier Marleix'in yakınları, 54 yaşındaki milletvekilinden haber alamayınca güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.

Yerel saatle 15.00 sularında Anet kasabasındaki milletvekilinin evine gelen jandarma ekipleri, Marleix'in cansız bedenini buldu.

Chartres Cumhuriyet Savcısı Frederic Chevallier olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, milletvekilinin ölüm nedeninin araştırılması için soruşturma başlatıldı.

İlk belirlemelere göre, Marleix'in intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Marleix'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

Fransa'da 2012'den bu yana milletvekili görevini üstlenen Marleix için Ulusal Meclis Genel Kurulu'nda 1 dakikalık saygı duruşu düzenlendi.

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Eski Fransa Devlet Bakanı Alain Marleix'in oğlu olan Olivier Marleix, eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde danışman olarak görev yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Başbakanı François Bayrou ve Sarkozy'nin de aralarında bulunduğu farklı partilerden siyasetçiler, sosyal medya hesaplarından Marleix için taziye mesajı yayımladı.

Sarkozy, X hesabından yaptığı açıklamada, Marleix'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade ederek, "Fransa bugün örnek bir hizmetkarını kaybetti." dedi.

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#Fransa#Milletvekili#Olivier Marleix

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