Fransa’yı övdü, Türkiye’yi suçladı

“Tüm bölgeyi kontrol etme niyetiyle bir saldırganlık sözkonusu. Giderek yükselen bir tansiyonla karşı karşıyayız, durum aşırı tehlikeli ve endişe verici bir hal alıyor” diye konuştu. Anastasiadis, Kıbrıs Rum kesiminin ‘ekonomik münhasır alanına’ karşı ihlal olduğunu iddia ederek Birleşmiş Milletlerin ya da uluslararası toplumun gerekli adımları atmasıyla gerilimin daha da artmasının önüne geçilebileceğini söyledi. Anastasiadis, Fransa’yı verdiği destekten ötürü övdü.