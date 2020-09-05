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Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 05.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fransa’yı övdü, Türkiye’yi suçladı

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Fransa’yı övdü, Türkiye’yi suçladı
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Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis, Fransız haber ajansı AFP’ye yaptığı açıklamada Emmanuel Macron yönetiminin kendilerine desteğini övdü, Doğu Akdeniz’deki gerilimden ötürü Türkiye’yi suçladı.

“Tüm bölgeyi kontrol etme niyetiyle bir saldırganlık sözkonusu. Giderek yükselen bir tansiyonla karşı karşıyayız, durum aşırı tehlikeli ve endişe verici bir hal alıyor” diye konuştu. Anastasiadis, Kıbrıs Rum kesiminin ‘ekonomik münhasır alanına’ karşı ihlal olduğunu iddia ederek Birleşmiş Milletlerin ya da uluslararası toplumun gerekli adımları atmasıyla gerilimin daha da artmasının önüne geçilebileceğini söyledi. Anastasiadis, Fransa’yı verdiği destekten ötürü övdü.

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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