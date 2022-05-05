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Fransa'yı karıştıran iç çamaşırı krizi!

#Macron#FRANSA#İç Çamaşırı
Fransayı karıştıran iç çamaşırı krizi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinden bir milletvekilinin 2 bin euroluk iç çamaşırı satın alarak bunu harcama gideri olarak yazması ülkeyi birbirine kattı. Parlamento konuya ilişki inceleme başlatırken 39 yaşındaki Coralie Dubost istifa etti.

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Kısa süre önce yeniden seçimleri kazanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi son günlerde ilginç bir krizle çalkalanıyor.

Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nden (LREM) milletvekili Coralie Dubost'’un kişisel harcamalarını vergi mükelleflerinin parasıyla yapması ülkeyi adeta birbirine kattı.

2 BİN EURO'YU BULAN HARCAMA

39 yaşındaki Coralie Dubost’un ayda 2 bin euroyu bulan iç çamaşırı harcamalarını parlamentonun gideri olarak gösterdiği ve hiç ödeme yapmadığı ortaya çıktı.

İSTİFA ETTİ

Skandalın patlaması ile parlamento etik soruşturması başlatırken Dubost da görevinden istifa etme kararı aldı. Söz konusu kıyafetleri satın almak için kendisine ayrılan ödeneği kullandığını ve kıyafetleri sadece iş ortamında giydiğini öne süren Fransız vekil, “Siyasi yaşamı bırakma ve kendimi aileme adama zamanının geldiğini düşünüyorum. Son dönemde haksız saldırıların hedefi oldum.” ifadelerini kullandı.

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MACRON'A BÜYÜK DARBE

Gelecek aylarda yapılacak parlamento seçimi öncesinde gelen istifa parlamentoda çoğunluğu sağlamak isteyen Macron’a büyük bir darbe oldu.

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#Macron#FRANSA#İç Çamaşırı

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