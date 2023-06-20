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Fransa'yı karıştıran görüntü! Saçlarından sürükledi, torununu kaçırmaya çalıştı

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#Fransa#Mülteci#Bordeaux
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 16:40

Fransa’nın Bordeaux şehrinde yaşlı kadın ve torunu bir mülteci tarafından evlerinin önünde darp edildi.

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Fransa’nın Bordeaux şehrinde yaşlı kadın ve torunu, evlerinin önünde Afrika asıllı olduğu öğrenilen bir mülteci tarafından saldırıya uğradı.

Kamera kayıtlarına göre, kendilerine yaklaşan mülteciden korkan yaşlı kadın torunuyla içeriye girmek istedi, ancak saldırgan ayağıyla yaşlı kadının kapıyı kapatmasını engelledi.

Kapıyı zorla açarak yaşlı kadını sürükleyen saldırgan daha sonra küçük kızı kaçırmaya çalıştı. Saldırgan, küçük kızın elinden kurtulmasının ardından olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Daha sonra yakalanan saldırgan, polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Fransa’nın Annecy kasabasında bu ayın başında yaşanan benzer bir olayda, İsveç’te mülteci statüsüne sahip yabancı uyruklu Abdelmasih Hanoun bir parkta bıçakla 4’ü çocuk 6 kişiyi yaralamıştı.

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#Fransa#Mülteci#Bordeaux

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