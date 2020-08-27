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Haber Giriş: 27.08.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fransa’ya Arabistan benzetmesi

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Fransa’ya Arabistan benzetmesi
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Fransa’da üstsüz güneşlenen kadınların polis tarafından uyarılması ülkede tartışma çıkardı. İçişleri Bakanı Darmanin, “Suudi Arabistan mı olduk” diye tepki gösterenlere, “Özgürlük değerli bir şeydir” diyerek destek verdi ve polisin tutumunu eleştirdi.

Fransa’nın güneyinde bulunan sahil kasabası Sainte-Marie-la-Mer’de geçen hafta yaşanan olayda, bir aileden gelen şikâyeti gerekçe gösteren polis, üstsüz güneşlenen 3 kadına müdahale ederek göğüslerini kapatmalarını istedi. Polislerin bu eylemi sosyal medyada eleştiri dalgasına yol açtı. Bazı kişiler ‘Fransa’yı kasıp kavuran bir bağnazlık dalgasını’ sorgularken, bazı kişiler de üstsüz güneşlenmenin yasaklanıp yasaklanmadığını öğrenmeye çalıştı. Polis sözcüsü Yarbay Maddy Scheurer, olaydan iki polis memurunun “beceriksizliğini” sorumlu tuttu. “Beni her zaman üniforma içinde göreceksiniz” diye konuşan Scheurer, “Ancak Sainte-Marie-la-Mer sahilinde üstsüz güneşlenme serbest” dedi.

‘ÖZGÜRLÜK DEĞERLİDİR’

Ancak polise sosyal medya üzerinden tepki yağdı. Kullanıcılar polisin yetkisini çok aştığı eleştirisinde bulundu. Bir kullanıcı, “Sainte-Marie-la-Mer, Suudi Arabistan mı oldu?” diye sordu. Giderek alevlenen tartışmaya İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de katıldı. Darmanin, “Kadınların kıyafetlerini giymeleri konusunda uyarılması yanlıştı. Özgürlük değerli bir şeydir. Ve yetkililerin hatalarını kabul etmesi normaldir” dedi.

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