Fransa'nın yeni Başbakanı'ndan açıklama: Hükümet gelecek haftaya kurulacak

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Ülkenin yeni Başbakanı Barnier, Marne vilayetine bağlı Reims'te basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Ciddi ve metoduna uygun şekilde” siyasi parti liderleri ile hükümet kurma müzakerelerini sürdürdüğünü belirten Barnier, "Gelecek hafta bir hükümetimiz olacak." dedi.

Dün Macron'un meclis ittifakında yer alan Demokrasi Hareketi (Modem) partisi ve kendi partisi Cumhuriyetçiler'den (LR) isimlerle görüşen Barnier, "değiştirilmiş" bir hükümet üzerinde değil "yeni bir hükümet" üzerinde çalıştıklarını belirtmişti.

Öte yandan, Ulusal Meclisin en büyük siyasi grubu solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) kendi ortak adayları yerine Barnier’nin başbakanlığa getirilmesine tepki göstererek yeni hükümete karşı gensoru önergesi vereceklerini açıklarken, ulusal basında yeni başbakanın solcu bazı isimlere de hükümette yer almaları için teklif götürdüğü iddia edildi.

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Paris’in banliyölerinden Saint-Ouen-sur-Sein’in Belediye Başkanı Sosyalist Partili Karim Bouamrane, katıldığı France Info yayınında, kabinede yer alması konusunda kendisi ile iletişime geçildiğini ancak bu teklifi reddettiğini söyledi.

SANCILI ATAMA SÜRECİ



Macron, aşırı sağın Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki galibiyetinin ardından Meclisi feshederek 30 Haziran ve 7 Temmuz'da genel seçime gitmişti.

Solcu NFP’nin en fazla milletvekili çıkardığı seçimlerde hiçbir parti ya da ittifak salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamamış ve seçimler Fransa tarihinin en parçalı Meclis tablosunu ortaya çıkarmıştı.

Macron, ülkesinin ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları boyunca yeni bir başbakan atamayacağını bildirmiş ve istifasını sunan Gabriel Attal hükümetinin bir süre daha görevde kalmasını istemişti.

Olimpiyat Oyunları boyunca askıya aldığı müzakereleri 23 Ağustos'ta başlatan Macron, seçimin galibi solcu ittifakın ortak başbakan adayı Lucie Castets'i atamayı reddetmiş ve müzakereleri sürdüreceğini bildirmişti. Macron, Michel Barnier’yi başbakan olarak atamıştı.

Fransa'da erken genel seçimlerin ardından Ulusal Meclis'in en büyük siyasi grubunu 193 milletvekili ile NFP ve bağlantılılar oluştururken, onu 166 milletvekili ile Macron'un iktidar koalisyonu ve 142 milletvekili ile aşırı sağcı RN ve ortakları izliyor.

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Fransa Anayasası'na göre, cumhurbaşkanının istediği kişiyi başbakan atama yetkisi bulunuyor ancak siyasi geleneklere göre başbakan en fazla oy alan parti ya da ittifaktan seçiliyor.