Fransa’nın Trump’ı: Zemmour

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FRANSA’da nisanda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olduğunu açıklayan Eric Zemmour (63) taktikleri ve söylemleriyle eski ABD Başkanı Donald Trump’ı andırıyor. Aday olmasından en çok rahatsız olan isimlerden olan Fransa aşırı sağının lideri Marine Le Pen’in, “Sorunu polemikçi olması ve polemik yaratmadan başka bir şeyi nasıl yapacağını bilmemesi” dediği Zemmour, kampanya sloganını, “İmkânsız, Fransızca değil” olarak belirledi.

TÜRKİYE KARŞITI

Musevi olan Zemmour, Fransa Hıristiyan medeniyetinin en önemli savunucusuymuş gibi hareket etmekten ve antisemit söylemlerden kaçınmıyor. Göçmen kökenli olmasına rağmen göç ve göçmen karşıtlığı en üst düzeyde olan Zemmour, İslam’la da kelimenin tam anlamıyla savaş halinde. Bazı gözlemciler, 1930’lar Almanya’sında Musevilere yönelik söylemleri şimdi Zemmour’un Müslümanlara karşı kullandığı görüşündeler. Fransa’nın göçmenlerin sömürgesi haline geldiğini savunan, Müslüman göçmenlerin asimile olması ve Fransa’da Arapça isimlerin yasaklanması gibi görüşleri olan Zemmour; mevcut sistem, feminizm ve liberalizmle de mücadele halinde. Zemmour aynı zamanda tam bir Türkiye karşıtı. Göçü, Fransız toplumunun karşıya karşı olduğu zorlukların ana nedeni haline döndüren Zemmour’un, Marsilya’ya yaptığı ziyarette kendisine müstehcen bir el hareketi yapan bir vatandaşa aynı şekilde karşılık vermesi siyasetçi olma kapasitesinin de sorgulanmasına neden oldu.

AŞIRILIĞI ARTTIRDI

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Anketlerde belirgin yükseliş sergileyip bir ara Le Pen’i bile geride bırakan ancak sonra düşüşe geçen Zemmour’un önümüzdeki dönemde nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu olurken, Fransız siyaset sahnesine ilk etkisi sağdaki adayların daha aşırı görüşleri savunur hale gelmelerine neden olması oldu. Zemmour, aday olduktan sonraki ilk mitingini, yoğun protesto altında, dün Paris’te yaptı.

CUMHURİYETÇİLER’İN İLK KADIN ADAYI

FRANSA merkez sağını temsil eden Cumhuriyetçiler (LR), cumhurbaşkanlığı seçimleri için tarihinin ilk kadın adayını seçti. Önceki gün yüzde 61’le seçilen Valerie Pecresse, 2022 seçimleri için şu ana kadar seçim yarışına katılan dördüncü kadın aday. LR seçimlerinde aşırı sağ görüşlü Eric Ciotti’nin yüzde 39 alması bu kitlenin bir bölümünün Le Pen ya da Zemmour gibi isimlere yönelmesi ihtimalini barındırıyor. Pecresse, Türkiye’nin AB sürecinin ve mali yardımların son bulmasını isteyen bir isim.