Fransa'nın tartışmalı yasa tasarısına tepkiler büyüyor

Fransa Ulusal Meclisi'nde kabul edilen ve Senato'ya sunulan tasarı, güvenlik güçlerinin görüntülenmesini yasaklayan içeriği nedeniyle eleştirilmeye devam ediyor.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mijatovic, Senato Başkanı Gerard Larcher ve Yasalar Komisyonu üyelerine mektup gönderdi.

Mijatovic, senatörlere, güvenlik güçlerinin görüntülenmesini yasaklayan tasarının 24. maddesinin kaldırılması çağrısında bulunarak, "Bu yasak, basın ve bilgilendirme özgürlüğünün ihlalidir ve toplumun bir bölümü ile güvenlik güçlerinin bir bölümü arasındaki güven krizinin daha da kötüleşmesine neden olabilir. Bu, güvenlik güçlerinin korunmasına katkıda bulunamaz." ifadelerini kullandı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin; medyanın, gösterilerin yönetimi hakkında bilgi sağlama konusundaki önemli rolünü kabul ettiğini hatırlatan Mijatovic, şu an yürürlükte olan birçok yasanın, güvenlik güçlerini koruduğunu belirtti.

Mijatovic, tasarıda özel hayatın korunmasına yönelik maddelerin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bu kapsamda kamuya açık alanlara ait kameraların görüntülerine erişim koşullarının daha katı şekilde sınırlandırılması gerektiğini ifade eden Mijatovic, dronelerle görüntülenen kişilerin insan haklarına ve temel özgürlüklerine saygı gösterildiğine ilişkin güvence verilmesi gerektiğini aktardı.

Mijatovic, bu kameraların kullanılma nedenlerinin daha açık şekilde belirlenmesi ve uluslararası normlara uygun olması gerektiğini belirtti.

Kameraların bir suç işlenmesi veya işleneceğine dair güçlü ihtimal halinde kullanılması gerektiğini ifade eden Mijatovic, güvenlik güçleri ile toplum arasındaki bağı güçlendirmek için her iki tarafın da haklarının korunması gerektiğini kaydetti.

Ulusal Meclis'te kabul edilen ve Senato'ya sunulan tasarı, ülkede büyük tepkilere ve toplumsal olaylara neden oluyor.

Tasarı, basın özgürlüğünü ve özel hayatın gizliliği ihlal edebileceği ve polis şiddetini artırabileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Güvenlik güçlerinin görüntülerini yayımlayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası öngören tasarı, gösterilerde dronelerin yanı sıra güvenlik güçlerinin görev sırasında kullandığı kameraların insanları izlemek için kullanılabileceğini belirtiyor.