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Fransa'nın Nimes kentinde 16 yaşından küçüklere sokağa çıkma yasağı uygulanacak

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#Fransa#Nimes#Sokağa Çıkma Yasağı
Fransanın Nimes kentinde 16 yaşından küçüklere sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 17:07

Nimes'te 16 yaşından küçük gençler için sokağa çıkma yasağı 21 Temmuz Pazartesi itibarıyla yürürlüğe girecek. Uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı suçlara karşı alınan bu önlem, şehri yasa boğan silahlı saldırıların ardından geldi. Gard Valisi Jerome Bonet, kararı desteklediğini duyurdu.

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Vali Bonet, BFMTV'ye yaptığı açıklamada, "Amacımız çocukların uyuşturucu satıcılarının eline düşmelerine engel olmak. Uyuşturucu satıcıları çocukları kullanıyor ve çalıştırıyor. Karşımızda insan hayatına hiçbir şekilde değer vermeyen, kendi mahallelerindeki insanlara bile saygı duymayan ve terör estiren suçlular var" ifadelerini kullandı.

Ayrıca ebeveynlere sorumluluk çağrısı yapan Bonet, "Bu çocukları korumak, belirli bir saatten sonra yalnız kalmamalarını sağlamaktan geçer" diye konuştu.

Vali, şiddet döngüsünü en kısa sürede kırmak ve failleri adalete teslim etmek için çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

Fransanın Nimes kentinde 16 yaşından küçüklere sokağa çıkma yasağı uygulanacak

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ARKA ARKAYA SİLAHLI SALDIRILAR

Nimes Belediye Başkanı Jean-Paul Fournier, kentin en riskli bölgelerinde 16 yaşın altındaki çocukları kapsayacak şekilde 15 gün boyunca 21.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Fournier, aynı zamanda gerekli görülürse sokağa çıkma yasağının uzatılabileceğini bildirdi. Bu karar, çeteler arasındaki silahlı çatışmalar ve bir gencin cesedinin yakılmış halde bulunması gibi olayların ardından geldi.

Gard Valisi, ayrıca ek Cumhuriyet Güvenlik Birliklerinin (CRS) ve ulusal özel ekiplerin bölgeye gönderileceğini açıkladı. Yeni uyuşturucuyla mücadele yasasının sağladığı imkanları da kullanacaklarını kaydetti.

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VALİ: 'OLUMLU SONUÇLAR ALIYORUZ'

Bonet, son olaylara rağmen Nimes'te "olumlu sonuçlar" elde ettiklerini söyleyerek, şunları dile getirdi:

"2024'ün ilk altı ayında tutuklamalar iki kat arttı, çete hesaplaşmalarının neredeyse tamamı aydınlatıldı ve uyuşturucu trafiği büyük ölçüde sekteye uğratıldı."

Sendikalar, İçişleri Bakanı Bruno Retailleau'nun vaat ettiği 30 ek polis desteğinin henüz gelmediğini eleştirdi. Vali Bonet, "Eylül'de 13 ek polis gelecek. Bakanlık 30 polislik taahhüdünü sürdürüyor, hatta daha fazlasını da alabiliriz" diyerek sürecin devam ettiğini belirtti.

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#Fransa#Nimes#Sokağa Çıkma Yasağı

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