Son dakika haberler: Mutasyon paniği büyüyor! Virüsten kaçarken böyle görüntülendiler, kuyruklar kilometrelerce uzadı...

IRU'den yapılan yazılı açıklamada, "IRU, Fransa, İngiltere ve diğer hükümetlere, mal taşımacılığı için sınırları açık tutma ve yeni Kovid-19 önlemlerine açıklık getirilmesi çağrısında bulunuyor." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, Fransa'nın yeni tip koronavirüsün yüzde 70 daha hızlı yayılan bir türünün ortaya çıkması nedeniyle İngiltere'yle olan sınırını kapatma kararının, tırlarla yük taşımacılığında önemli ölçüde kesintilere yol açacağı vurgulandı.



Kararın, Noel öncesi İngiltere'ye taze gıda tedarikini olumsuz etkileyeceği belirtilen açıklamada, "Bu karar, İngiltere'nin AB'den yaptığı tüm ithalatın yüzde 85'ini riske atıyor ve kelimenin tam anlamıyla AB'den İrlanda'ya olan tedarik zincirini kesiyor." uyarısı yapıldı.







IRU Genel Sekreteri Umberto de Pretto, Avrupa'nın herhangi bir bölgesinde sınırların tır taşımacılığına tamamen kapatılmasının Kovid-19 salgınında görülmemiş bir durum olduğunu vurguladı.



Pretto, salgın süresince tedarik zincirinin devamlılığında tır taşımacılığının öneminin ortaya çıktığına işaret etti.



Fransa'nın İngiltere ile sınırlarını kapatmasını eleştiren Pretto, bu kararın Brexit nedeniyle zaten "belirsiz bir dönemde olan bölgede işleri daha da kötüleştireceği" uyarısında bulundu.





İngiliz süpermarket zinciri Sainsbury's, bugün yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan türü nedeniyle Fransa'nın uyguladığı kısıtlamalar yüzünden bazı ürünlerin bitebileceği uyarısını yapmıştı.



İki ülke arasında, Noel öncesi gibi, yoğun dönemlerde günde ortalama 10 bin nakliye aracı faaliyet gösteriyor.





BREXIT’IN İNTİKAMI MI

Virüs uzmanları ise, İngiltere’nin bulaş hızına ilişkin açıklamasına temkinli yaklaşıyor. Almanya’nın önemli virologlarından Christian Drosten, mutasyonun yüzde 70 daha hızlı bulaştığına dair verilerin henüz teyit edilmediğine işaret ederek “Şu aşamada çok endişeli değilim” dedi.



Belçika’da CovId-19’la mücadele ekibinin sözcüsü Yves Van Laethem, “Virüsün yeni türünün sağlığımız açısından daha tehlikeli ve saldırgan olduğunu gösteren hiçbir şey yok” dedi.



Virüsün mutasyona uğramış hali Belçika, Hollanda ve Danimarka’da da tespit edildi ancak bu ülkelerde İngiltere’dekine benzer bir tablo oluşmadı.



BU HABER İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR