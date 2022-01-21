Fransa’nın Guadeloupe Adası’nda protesto: 1 yaralı, 6 gözaltı

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Fransa’nın denizaşırı topraklarından Guadeloupe Adası’nda Pointe-a-Pitre bölgesinin Abymes şehrinde dün Covid-19 aşı kartı karşıtları protesto düzenledi. Protestocular mağazaların ve bazı servis istasyonların önüne barikatlar kurdu. İzinsiz gerçekleştirilen gösteri, protestocular ve polis arasında çatışmaya yol açtı. Polis ve jandarma tarafından yapılan açıklamaya göre bir jandarma mermiyle yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Basse-Terre Hastane Merkezi müdürü Christine Wilhem ise hastanenin yönetim binasına yaklaşık 40 kişinin girmeye çalıştığını açıkladı.



Guadeloupe Valiliği "Abymes'teki yetkisiz gösteriler ve kolluk kuvvetleri operasyonları sırasında, polislere taş ve molotof kokteylleri atıldı ve ateş edildi. Kurşunla yaralanan 1 jandarma hastaneye sevk edildi. Vali, bu tarif edilemez eylemleri kınıyor" açıklamasında bulundu.



Pointe-a-Pitre Savcılığı olayla ilgili soruşturma açıldığını belirterek, protestolarda en az 3 atış tespit edildi ve en az 1 mağaza yağmalandı.



Covid-19 aşı kartı, restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra aralarında tren, uçak ve otobüslerin bulunduğu uzun mesafeli toplu taşımada, hastanelerde ve huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ile hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale gelecek. Bu yerlere erişebilmek için negatif PCR test sonucu kabul edilmeyecek.



Guadeloupe Adası'nda eylemciler geçtiğimiz yıl 24 Aralık’ta Fransa’nın sağlık çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmesi nedeniyle eylem düzenlemişti. Covid-19 sağlık kartı uygulamasına da karşı olan eylemciler, Guadeloupe Yasama Meclisi’ni işgal etmiş, polisle çatışmıştı.