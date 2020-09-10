Fransa’nın eski sömürgelerine ziyaret

Çavuşoğlu’nun bu ziyareti, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Irak’a ve ikinci kez Lübnan’a gitmesinden sonra yapması dikkat çekti. Bu tur ile Gine Bissau ve Senegal’e Türkiye’den Dışişleri Bakanı seviyesinde ilk ziyaret de yapılmış olacak.

Çavuşoğlu’nun üç günlük Afrika gezisinin ilk durağı bir süre önce darbe yaşanan Mali oldu. “Mali’nin içinden geçtiği şu günlerde özellikle Mali halkıyla olan dayanışmamızı göstermek için geldik” diyen Bakan, burada Afrika Birliği Mali Yüksek Temsilcisi Pierre Buyoya ile görüştü. Toplantıda ülkedeki geçiş sürecini ele aldıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, ayırca 3. Türkiye-Afrika Birliği Ortaklık Zirvesi’ni 2021 yılında düzenlemek istediklerini kaydetti. Çavuşoğlu, Mali’deki Türk vatandaşlarıyla da bir araya geldi.