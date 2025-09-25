Fransa'nın eski lideri Sarkozy, yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulundu

Haberin Devamı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzluk dahil dört farklı suçtan yargılandığı "Libya davası"nda suç örgütü kurmaktan mahkum edildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Paris Mahkemesi "kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme, pasif yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç işlemek amacıyla suç örgütü kurma" suçlarından yargılandığı Libya davasında Sarkozy hakkında kararını verdi.

Sarkozy’nin pasif yolsuzluk, kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı suçlarını işlemediğine hükmeden mahkeme eski Cumhurbaşkanı'nı suç örgütü kurmaktan mahkum etti.

10 yılı aşkın süredir devam eden soruşturmanın ardından yılbaşında açılan ve Sarkozy hakkında 7 yıl hapis cezası istenen davada Paris Mahkemesi'nin karar duruşması yerel saatle 10.00'da başladı. Paris Savcılığı eski Fransa Cumhurbaşkanı ve 11 kişinin yargılandığı davada Sarkozy hakkında 7 yıl hapis cezası talep etti.

Ayrıca eski İçişleri Bakanı Claude Gueant hakkında 6, yine eski İçişleri Bakanı Brice Hortefeux hakkında 3, eski Bütçe Bakanı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisinden milletvekili olan Eric Woerth hakkında 1 yıl hapis cezası isteniyordu. Sarkozy, soruşturma sürecinin başından bu yana hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

Eski Cumhurbaşkanının, seçim kampanyasında Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi yönetiminden yasa dışı maddi destek almakla suçlandığı dava ocak ayında görülmeye başlanmış ve Sarkozy'nin 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği ifade edilmişti.

Öte yandan Libya davasında "kilit" tanık statüsündeki Fransız-Lübnan kökenli iş insanı Ziad Takieddine 23 Eylül'de Beyrut'ta hayatını kaybetmişti.

Sarkozy, yolsuzluktan yargılandığı "telekulak" davasında Aralık 2024'te 1 yıl ev hapsi cezasına çarptırılmıştı. Sarkozy'nin 1 yıllık hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle geçirmesine ve 3 yıl seçilme hakkından mahrum bırakılmasına hükmedilmişti.

NE OLMUŞTU?

Fransa'da 2007-2012 yıllarında Cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü. Sarkozy'nin 2006 sonu ile 2007 başında seçim kampanyasında Libya yönetiminden 50 milyon avro aldığı iddia edilmişti.

İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili ön soruşturma açılmıştı. Sarkozy, 21 Mart 2018'de Paris'te gözaltına alınmış, ardından hakkında "seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlamak, yolsuzluk yapmak ve Libya kamu fonlarını gizlemek" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Öte yandan, Libya davasında tanık statüsündeki Fransız-Lübnan kökenli iş insanı Ziad Takieddine'nin de 2006 sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiği öne sürülmüştü. Takieddine de önce Sarkozy'nin Libya'dan finansman aldığını savunmuş, 2020'de ifadelerini değiştirerek aksini iddia etmişti.

Sarkozy'nin Takieddine'ye kendisi hakkındaki suçlamaları çekmesi için en az 8 kişi aracılığıyla baskı yaptığından şüpheleniliyordu. Eski Fransa Cumhurbaşkanı'nın bunun için 608 bin avro harcadığı öne sürülmüştü.