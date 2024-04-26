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Fransa’nın en prestijli üniversitesinde Filistin’e destek gösterisi

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#Fransa#Gaza#Filistin
Fransa’nın en prestijli üniversitesinde Filistin’e destek gösterisi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2024 21:46

Fransa'nın prestijli üniversitelerinden Paris Siyasal Bilimler Enstitüsü’nde Filistin'e destek gösterisi için bir araya gelen öğrenciler, kampüsteki bir binaya girişleri engelleyerek, sivillere yönelik saldırıları protesto etti. Açıklama yapan öğrenciler “Gazze'deki soykırım sona erene kadar pes etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Dünya genelindeki üniversitelerde başlayan Filistin’e destek gösterileri yankı uyandırıyor.

Fransa’nın en prestijli üniversitesinde Filistin’e destek gösterisi

Fransa’nın başkenti Paris’teki ülkenin en prestijli üniversitelerinden kabul edilen Paris Siyasal Bilimler Enstitüsü’nde (Sciences Po) Filistin komitesinde yer alan onlarca öğrenci, eğitim kurumunun bir binasına girerek erişimi engelledi. Filistin’e destek sloganları atan öğrenciler, binanın girişine ve pencerelere Filistin bayrağı astı. Bazı öğrencilerin poşu taktığı görüldü.

Fransa’nın en prestijli üniversitesinde Filistin’e destek gösterisi

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"GAZZE'DEKİ SOYKIRIM SONA ERENE KADAR PES ETMEYECEĞİZ

Fransız polisinin sert müdahalede bulunduğu öğrenciler, “Bunun tüm üniversitelere ve ötesine yayılmasını umuyoruz. Gazze'deki soykırım sona erene kadar pes etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Fransa’nın en prestijli üniversitesinde Filistin’e destek gösterisi

ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİYLE TOPLANTI DÜZENLENDİĞİNİ AÇIKLANDI

Sciences Po yönetimi ana binayı 60 kişinin “işgal ettiğini” yönünde bir açıklama yaparken, Paris kampüsünde çok sayıda bölümün kapatılması kararı alındığını duyurdu. Kampüsteki öğrencilere yapılan polis müdahalesine izin vermekle suçlanan Sciences Po yönetimi bu sabah öğrenci temsilcileriyle bir toplantı düzenlendiğini açıkladı. Yönetim, ayrıca öğrenci eylemlerini şiddetle kınadığının da altını çizdi.

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#Fransa#Gaza#Filistin

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