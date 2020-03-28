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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 28.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Fransa’nın en genç kurbanı

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Fransa’nın en genç kurbanı
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Başlangıçta koronavirüsün sadece belli bir yaşın üstündeki ve başka rahatsızlıkları olan insanları etkilediği yönündeki tez Fransa’da yaşanan bir ölümle bir kez daha çöktü.

23 Mart’ta solunum rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı Longjumeau’da hastaneye kaldırılan, durumu ağırlaşınca başkent Paris’e nakledilen 16 yaşındaki lise öğrencisi Julie, Fransa’da virüs nedeniyle yaşamını yitiren en genç hasta oldu.

Paris’te salı günü yapılan testi pozitif çıkan Julie’nin durumu çok çabuk kötüleşti ve genç kız aynı gece ilerleyen saatlerde yaşamını yitirdi. Fransız medyasına konuşan ailesi, Julie’nin önceki hafta öksürmeye başladığını ancak geçen cumartesiye kadar başka bir belirti bulunmadığını söyledi.

Annesi ve kız kardeşi, Julie’nin daha önce herhangi bir hastalık geçirmediğine de dikkat çekti.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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