Fransa’nın doğusundaki Dijon kentinde bir camiye saldırı düzenlendi.

23 Aralık Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece, kimliği belirsiz kişiler Nur Camisi'ne gelerek taş attı.

Gresilles semtindeki caminin görevlisi Muhammed El-Amrani, sabah namazına gittiğinde caminin arka girişindeki pencerelerin camlarının taş atılarak kırıldığını fark etti.



El-Amrani’nin ihbarı üzerine camiye gelen polisler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.



Görüntülerde, yüzünü gizleyen bir kişinin scooter ile gelerek önce caminin etrafında birkaç tur attığı ardından camlara taş fırlattığı dikkati çekiyor.



Burgonya Valiliğinden yapılan açıklamada, saldırının kınandığı, olayın fail veya faillerinin bulunması için savcılık ve güvenlik güçlerinin harekete geçtiği kaydedildi.