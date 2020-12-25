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Dünya
AA
Haber Giriş: 25.12.2020 - 15:06 | Son Güncelleme:

Fransa’nın doğusundaki Dijon kentinde bir camiye saldırı düzenlendi.

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Fransa’nın doğusundaki Dijon kentinde bir camiye saldırı düzenlendi.
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Gelen ilk bilgilere göre, olay Burgonya bölgesindeki Dijon kentinde meydana geldi. Camide küçük çaplı maddi hasar oluştu.

23 Aralık Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece, kimliği belirsiz kişiler Nur Camisi'ne gelerek taş attı.

Gresilles semtindeki caminin görevlisi Muhammed El-Amrani, sabah namazına gittiğinde caminin arka girişindeki pencerelerin camlarının taş atılarak kırıldığını fark etti.

El-Amrani’nin ihbarı üzerine camiye gelen polisler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde, yüzünü gizleyen bir kişinin scooter ile gelerek önce caminin etrafında birkaç tur attığı ardından camlara taş fırlattığı dikkati çekiyor.

Burgonya Valiliğinden yapılan açıklamada, saldırının kınandığı, olayın fail veya faillerinin bulunması için savcılık ve güvenlik güçlerinin harekete geçtiği kaydedildi.

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