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Fransa’nın denizaşırı toprağı Martinik'te sokağa çıkma yasağı

#FRANSA# Martinik#Sokağa Çıkma Yasağı
Fransa’nın denizaşırı toprağı Martinikte sokağa çıkma yasağı

Fransa’ya bağlı Martinik Adasında korona virüse karşı alınan tedbirlere karşı düzenlenen protestolarda yaşanan şiddet olayları nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Fransa'nın denizaşırı topraklarından olan ve Karayipler'de yer alan Martinik Adası'nda yüzlerce çalışanın korona virüs kısıtlamalarına karşı ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği protestolar şiddet olaylarına dönüşünce yetkililer harekete geçti. Martinik Valiliğinden yapılan açıklamada, "Martinik Valisi Stanislas Kazel, şiddet eylemlerini en güçlü şekilde kınıyor ve polislerin çalışabilmesi amacıyla sakinlik sağlanana kadar 19.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verdi" ifadeleri kullanıldı.

Protestocular geçtiğimiz günlerde Fort-de-France kentinde çöp konteynerleriyle araçları ateşe vermiş, polis ve itfaiyecilere de ateş açılmıştı. Adada 21 Kasım'da başlayan protestolar şiddetini arttırarak devam ediyordu.

NELER OLMUŞTU?

Bu ayın başlarında Fransız hükümeti, Fransız denizaşırı topraklarındaki tüm sağlık çalışanlarının Covid-19'a karşı aşılanması gerektiğini açıklamıştı. Aşı kararı Guadeloupe Adasında geniş çaplı protestolara yol açmış, çıkan olaylarda polisle çatışan protestocular, dükkanları ve eczaneleri kundaklayarak yağmalamıştı. Martinik Adası'na sıçrayan protestolarda işçiler, Fort-de-France kentinde barikatlar kurup ateş yakarak yolları trafiğe kapatmıştı. İşçilerin gösterinin ilk gününün sonunda Martinik Valisi ile talep ettiği görüşmenin reddedilmesinin ardından protestolar şiddetini arttırmıştı.

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#FRANSA# Martinik#Sokağa Çıkma Yasağı

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