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Fransa'nın başkenti Paris'te protesto düzenledi

Güncelleme Tarihi:

#Paris Protestoları#Sosyal Eşitsizlik#Fransa Eylemleri
Fransanın başkenti Pariste protesto düzenledi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 00:49

Fransa'nın başkenti Paris'teki Place de la Nation Meydanı'nda, ülkede devam eden toplumsal hareketlilik kapsamında düzenlenen protesto gösterisinde eylemciler bir araya geldi. Göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı.

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Fransa'nın başkenti Paris'te sosyal eşitsizliklere karşı düzenlenen protestoya binlerce kişi katıldı. Bazı protestocular Cumhuriyet Meydanı'nda (Place de la Republique) bulunan Cumhuriyet Heykeli'ne tırmandı. Protestoda göstericiler ile çevik kuvvet polisleri arasında gerginlik yaşandı, bazı protestocular tutuklandı.

Fransanın başkenti Pariste protesto düzenledi

Fransa'nın Nancy kentinde sosyal eşitsizliklere karşı düzenlenen protestoya binlerce kişi katıldı. Protestoda göstericiler ile çevik kuvvet polisleri arasında gerginlik yaşandı.

Fransanın başkenti Pariste protesto düzenledi

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#Paris Protestoları#Sosyal Eşitsizlik#Fransa Eylemleri

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