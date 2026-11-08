Fransa'nın başkenti Paris'te protesto düzenledi

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Fransa'nın başkenti Paris'te sosyal eşitsizliklere karşı düzenlenen protestoya binlerce kişi katıldı. Bazı protestocular Cumhuriyet Meydanı'nda (Place de la Republique) bulunan Cumhuriyet Heykeli'ne tırmandı. Protestoda göstericiler ile çevik kuvvet polisleri arasında gerginlik yaşandı, bazı protestocular tutuklandı.

Fransa'nın Nancy kentinde sosyal eşitsizliklere karşı düzenlenen protestoya binlerce kişi katıldı. Protestoda göstericiler ile çevik kuvvet polisleri arasında gerginlik yaşandı.