MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriFransa’nın Atlantik Okyanusu'ndan gelen uçak gemisinde 668 personelde Corona Virüs çıktı
GeriDünya Fransa’nın Atlantik Okyanusu'ndan gelen uçak gemisinde 668 personelde Corona Virüs çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
İHA
Haber Giriş: 16.04.2020 - 09:18,Son Güncelleme:

Fransa’nın Atlantik Okyanusu'ndan gelen uçak gemisinde 668 personelde Corona Virüs çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fransa’nın Atlantik Okyanusu'ndan gelen uçak gemisinde 668 personelde Corona Virüs çıktı
Abone Olgoogle-news

Fransa'nın Atlantik Okyanusu'ndan dönüş yapan uçak gemisi Charles De Gaulle'ın 668 personelinde yeni tip Corona Virüs tespit edildiği öğrenildi.

Fransa Savunma Bakanlığı, uçak gemisi Charles de Gaulle’de bin 767 personele Covid-19 testi yapıldığını, 668'inin sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Fransa’nın Atlantik Okyanusu’nda bulunan ve Pazar günü ülkeye erken dönüş yapan uçak gemisindeki personele yapılan testler sonrası 31 askerin Toulon şehrinde bulunan Sainte-Anne askeri Hastanesine yatırıldığı açıklandı. Öte yandan hastalardan birinin yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle