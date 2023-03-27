Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

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Fransa Türkiye'nin tekrarlanan güvenlik endişeleri ve uyarılarına rağmen bu hafta terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG ve bunun kadın kolları YPJ mensuplarını Fransa Senatosunda ağırladı ve onlara sözde "onur" madalyaları verdi.



TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK MESAJLARI



Fransız-Kürt Girişimciler Birliği tarafından organize edilen skandal resepsiyona çok sayıda Fransız senatör ve politikacı da katılırken, yapılan konuşmalarda terör örgütü PKK/YPG'ye desteğin sürdürüleceği mesajı verildi.

BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Türkiye'nin Fransa'ya tepkisi sert oldu. Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, DIŞİŞLERİ Bakanlığına çağırıldı.

Büyükelçiye, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG ve bunun kadın kolları YPJ mensuplarının Fransa Senatosu'nda ağırlanmalarının ve "onur madalyasıyla ödüllendirilmelerinin" kabul edilmediği ve bu olayın kuvvetle kınandığı vurgulandı.



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PKK/PYD/YPG ve sözde SDG'nin Türkiye'ye ve Suriyelilere yönelik saldırıları, bölgedeki ayrılıkçı ve istikrar bozucu faaliyetleri Büyükelçinin dikkatine bir kez daha getirildi. Büyükelçiye, Fransız makamlarından terörle mücadele kapsamındaki beklentiler de yinelendi.

Bu çerçevede, Fransa'nın, PKK'nın Suriye'deki uzantılarına uluslararası meşruiyet kazandırma çabalarına prim vermemesi; Türkiye’nin sınırlarının ve Türk halkının güvenliği ile Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğünün korunmasını desteklemesi ve müttefiklik ruhuna uygun şekilde dayanışma sergilemesi talep edildiği öğrenildi.

CUMHURBAŞKANI HOLLANDE DE KONUK ETMİŞTİ

PKK'lı teröristlere destek veren ülkelerin başında gelen Fransa'nın Cumhurbaşkanı Hollande, terörist başı Salih Müslim'i 2017 yılının Mayıs ayında Elysee Sarayı'nda konuk etmişti.

Hollande ile başkent Paris'te bulunan Elysee sarayında bir araya gelen terörist başı Müslim'in DAEŞ karşısında Fransa'dan destek istediği belirtildi..