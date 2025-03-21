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Fransa’dan vatandaşlarına ‘hayatta kalma rehberi’

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#Avrupa#Fransa#Rehber
Fransa’dan vatandaşlarına ‘hayatta kalma rehberi’
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2025 07:00

Avrupa’nın artan Rus tehdidi karşısında savunma harcamalarını ve savaş durumu hazırlıklarını arttırdığı bir dönemde Fransız hükümeti her haneye 20 sayfalık bir hayatta kalma rehberi gönderecek.

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Fransa vatandaşlarını “yakın tehditlere” karşı hazırlamayı amaçlayan kitapçıkta; silahlı çatışma, doğal afetler, endüstriyel kazalar, salgın hastalıklar, hatta nükleer sızıntı gibi felaket durumlarına karşı vatandaşların kendilerini ve ailelerini nasıl koruyacaklarına dair 63 öneri bulunuyor. Kitapçıkta vatandaşlara hanelerini ve komşularını korumaya yönelik atabilecekleri adımlarla dayanışmayı arttırma, yakın bir tehdit durumunda yapılması gerekenler ve askeri ya da sivil bir yedek kuvvete nasıl yazılabileceklerini anlatan üç bölümü bulunuyor. Rehberde içerisinde su, konserve yiyecek, pil, el feneri ve temel tıbbi malzemelerin bulunduğu bir acil durum çantası hazırlama tavsiyesi veriliyor.

 

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#Avrupa#Fransa#Rehber

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