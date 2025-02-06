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Fransa'dan Ukrayna'ya 'Mirage 2000' desteği

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#Fransa#Ukrayna#Mirage 2000
Fransadan Ukraynaya Mirage 2000 desteği
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 17:31

Fransa, Ukrayna'nın hava savunmasına destek amacıyla ilk 'Mirage 2000' savaş uçaklarını Ukrayna'ya teslim etti. Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu "Fransa'da aylarca eğitim gören Ukraynalı pilotların kullanacağı uçaklar, artık Ukrayna semalarını savunacak" ifadelerini kullandı.

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Batılı ülkeler, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya askeri yardımları sürdürüyor. Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın hava savunmasına destek amacıyla Fransız yapımı "Mirage 2000-5" savaş uçaklarının ilk partisinin Ukrayna'ya teslim edildiğini duyurdu.

Bakan Lecornu paylaşımında, "Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 6 Haziran 2024 tarihinde Fransız Mirage 2000'lerin Ukrayna'ya teslim edileceğini açıklamıştı. Bunların ilki bugün Ukrayna'ya ulaştı. Fransa'da aylarca eğitim gören Ukraynalı pilotların kullanacağı uçaklar, artık Ukrayna semalarını savunacak" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya gönderilen savaş uçaklarının sayısına yönelik detay verilmedi.

Ukrayna, geçtiğimiz Ağustos ayında ABD yapımı F-16 savaş uçaklarının ilk sevkiyatını almıştı.

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#Fransa#Ukrayna#Mirage 2000

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