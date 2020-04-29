Fransa’dan temkinli gevşetme planı

Başbakan Edouard Philippe tarafından ilan edilen planda ülke, gevşetmenin daha yaygın uygulanacağı yeşil ve daha sınırlı uygulanacağı kırmızı bölgelere ayrıldı. Buna göre eğitim 11 Mayıs’ta kademeli olarak başlayacak, ilk olarak anaokulları ve ilkokullar açılacak. Toplu ulaşım sınırlı kapasiteyle ve maske zorunluluğu uygulanarak çalışacak. Ticari işletmeler, semt pazarları açılacak, restoran ve kafeler ise kapalı kalacak. Küçük müzeler ve kütüphaneler de açılacak, ancak plajlara erişim 1 Haziran’a kadar yasak olacak. Evden çıkmak için izin belgesi gerekmeyecek, 100 kilometreden uzun seyahatlere ise izin verilmeyecek. Yüksek katılımlı etkinlikler ve dini törenlere yasak da sürecek.