Fransa’dan tahıl koridoruna destek

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Türkiye, Rusya’nın işgali nedeniyle Ukrayna’da bloke olan tahılın sevki için güvenli koridor oluşturulmasına yönelik çabalarını sürdürürken Fransa’dan bu yönde bir operasyona katılabileceği mesajı geldi. Elysee Sarayı’ndan bir yetkili, Rusya tarafından uygulanan ablukayı kırma amaçlı olası bir deniz misyonuna Fransa’nın beklemeden katılmaya hazır olduğunu açıkladı.

‘MERKEZDE BM OLMALI’

Bir Cumhurbaşkanlığı yetkilisi, “Odessa limanına tam güvenlik içinde erişim sağlayacak yani denizin mayınlı olmasına rağmen gemileri gönderebilecek bir operasyonun hayata geçirilebilmesi için tarafların hizmetindeyiz” dedi. Hafta içinde Türkiye ve Rusya arasında yapılan görüşmelerde konu detaylı şekilde ele alındı ancak sonrasında somut bir adım gelmedi. Fransa, soruna çözümün odağında Birleşmiş Milletler’in olmasından yana. Paris, BM Güvenlik Konseyi kararı alınmasını istiyor. Elysee, Rusların ve Türklerin buna karşı olmadığını belirtti. Elysee Sarayı’ndan bir danışman, “BM oyunun merkezinde yer almalı. Odessa’ya erişimi güvence altına almak, gemileri denetlemek için gerekli yetkiyi vermek ve kabul edilebilir şartlar altında tahıl dağıtımını sağlamak için tüm unsurları sadece BM bir araya getirebilir” diye konuştu.

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BİDEN: ZELENSKİ’Yİ UYARDIM, DİNLEMEDİ





ABD Başkanı Joe Biden, işgalden önce Volodimir Zelenski’yi yaklaşan tehlikeye karşı uyardığını ancak Ukrayna liderinin bunu duymak istemediğini söyledi. ABD Başkanı, “Bir Rus saldırısından bahsettiğimde pek çok kişi abarttığımı düşündü ama bu yönde istihbaratımız vardı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sınırı geçmek için yola çıktığına dair hiç şüphe yoktu ama Zelenski bunu duymak istemedi” diye konuştu.

KİEV ELEŞTİRİYORDU

Washington, Rusya’nın “özel askeri operasyon” başlattığı 24 Şubat tarihinden çok önce bu yönde uyarılarda bulunuyordu. Elde edilen her istihbaratın paylaşılması yönünde politika izleyen ve işgalin hangi gün ve saatte başlayacağına dair tahminler paylaşan Amerikan yönetiminin bu tutumu, Kiev hükümetince halkta korku ve paniğe yol açtığı gerekçesiyle eleştiriliyordu.