Fransa’dan sonunda sağduyulu mesajlar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un İslam karşıtı çıkışları ve Hz. Muhammed karikatürlerinden vazgeçmeyeceği vurgusuyla Paris, Müslüman dünyasının açısını anlamamakta ısrar eden bir görüntü çizerken ülkeden sağduyulu sesler de gelmeye başladı.

MACRON ATEŞLE OYNUYOR

Fransız siyaset bilimci Dominique Moisi’ye göre Fransa ateşle oynuyor. İfade özgürlüğü hakkını anladığını ancak özgürlüğün bir başkasının inançlarında kutsal olana hakaret etmek olmadığını düşündüğünü söyleyen Moisi, “Bir petrol kuyusu yanında kibritlerle oynamıyor muyuz? Eğer bu, dünya çapında şiddetli gösterilere neden oluyorsa buna değer mi? Voltaire’in savunduğu ifade özgürlüğü bu kadar saldırgan karikatürlerden mi geçiyordu” diye sordu. Fransız olmanın dine hakaret etme hakkını savunmayı gerektirdiğinin altını çizen Moisi, “Sorun bunun özellikle Hz. Muhammed’e yönelik yapılıyor olması” diye konuştu. Belçika’da yayımlanan Le Soir gazetesine konuşan Moisi, “Macron, ‘Müslümanların şok olabileceğini anlıyorum’ deseydi, ülkeler Fransa’ya saldırmanın başka yolunu bulacaklardı ama bu Müslüman toplum nezdinde işleri değiştirecekti” ifadelerini kullandı.

LAİKLİK BAHANE OLAMAZ

Avrupa Parlamentosu’nun Fransız üyelerinden Manon Aubry de İslam ile İslamcılığı özdeş kılmayı, her Müslüman’ın ilke olarak şüpheli olduğunu reddetmenin, hukuk devleti hatırlatması yapmanın terör yardakçılığı gibi algılandığını söyledi. Mediapart sitesine yazan Aubry, “Irkçı söylemler ve nefret içerikli ön yargılar, medya ve sağcı siyasetçiler tarafından hiç bu kadar meşrulaştırılmamıştı” dedi. Aubry, “Laiklik, sabah, öğlen ve akşam Müslümanlara nefretini kusmak için bir bahane değil” ifadelerini kullandı.