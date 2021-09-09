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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.09.2021 - 12:51 | Son Güncelleme:

Fransa'dan şoke eden haber! Evinde radyoaktif bomba yaptı

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Fransa'dan şoke eden haber! Evinde radyoaktif bomba yaptı

Fransa'da polis, evinde radyoaktif bomba yaptığı tespit edilen bir kişiyi tutukladı. Aşırı sağcı olduğu belirlenen kişinin evinde Nazilerin kullandığıgamalı haç ve beyazların üstünlüğünü savunan Klu Klux Klan maskeleri bulundu.

Fransa'nın doğusundaki Haut-Rhin vilayetinde, uranyum içeren radyoaktif bomba yaptığı tespit edilen bir aşırı sağcı tutuklandı. Fransız basınındaki haberlere göre, Colmar polis karakolu, 26 Ağustos'ta Rouffach kentindeki Marcel Rudloff eğitim merkezinde bir öğrencinin arkadaşlarına patlayıcı hazırlama videolarını gösterdiğine dair ihbar aldı.

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EVİNDE 4 ADET BOMBA ÇIKTI

Polis, 26 yaşındaki kişinin evine yaptığı baskında 4 bomba buldu. Bombaların uranyum oksit tozu ve 2 bin 500 bekerel ışını yayan mineral bir taş içerdiği tespit edildi.

TUTUKLANDI

Bombaları hazırlayan kişi "patlayıcı alet üretme" suçlamasıyla tutuklandı. Polis, tutuklanan kişinin evinde Nazilerin kullandığı gamalı haç ve beyazların üstünlüğünü savunan Klu Klux Klan maskeleri buldu.

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Tutuklu, bomba yapma malzemelerini internetten aldığını ve boş bir alanda patlatmayı amaçladığını söyledi. Ayrıca tutuklunun, psikiyatrik sorunları olduğu ileri sürdü.

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