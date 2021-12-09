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Fransa’dan Pekin Olimpiyatları için karar

#Pekin Olimpiyatları#FRANSA#Diplomatik Boykot
Fransa’dan Pekin Olimpiyatları için karar

Fransa, ABD’nin öncülük ettiği 2022 Pekin Kış Olimpiyatları Oyunları’na uygulanan diplomatik boykota katılmayı düşünmediklerini açıkladı.

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ABD, Çin’de insan hakları ihlali yapıldığı gerekçesiyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatları Oyunları’na siyasi boykot kararı aldı. ABD’nin ardından İngiltere, Kanada ve Avustralya’da boykot kararına katılırken, Fransa ise aksi bir karar aldı.

Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, Fransa’nın 2022 Pekin Kış Olimpiyatları Oyunları’na karşı başlatılan siyasi boykotlara dahil olmayacağını söyledi.

Blanquer yaptığı açıklamada, “Çin ile ilgili olarak, Uygur gibi azınlıklara uyguladıkları insani zulmü ve insan hakları ihlallerini kınadık. Çinli tenisçi için de endişelerimizi dile getirdik. Buradaki durumumuz tamamen açık fakat, Olimpiyatları boykot etmek tamamen farklı bir hikaye. Spor, siyasete karıştırılmamalı, bu yüzden de Fransa, diplomatik boykota katılmayacak” dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise Pekin’deki 2022 Kış Olimpiyatları Oyunları’nın boykot edilmesi meselesinin Avrupa düzeyinde ele alınacağını söyledi.

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Pekin, ABD ve Olimpiyatları boykot eden diğer ülkeleri, diplomatik boykot çağrısında bulundukları için eleştirdi. Siyasilerin, Olimpiyat Tüzüğü’nün tarafsızlık ilkesini ihlal ettiklerini ve “kendi siyasi çıkar ve duruşları için” boykot başlattıklarını belirtti.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları Oyunları 4-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek.

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#Pekin Olimpiyatları#FRANSA#Diplomatik Boykot

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