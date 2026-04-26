Fransa’dan Macron geldi... Atina’da bayram havası

Haberin Devamı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Atina’ya yaptığı iki günlük ziyaret, Fransa-Yunanistan hattında Türkiye karşıtı bir ekseni gözler önüne serdi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden (GKRY) adada kalıcı asker konuşlandırma konusunda onay alan Macron’un, Atina’da verdiği mesajlar bu hattı daha da netleştirdi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile stratejik ortaklık, güvenlik ve savunma alanlarında imzalanan dokuz anlaşma dikkati çekti.

‘AÇIK ÇEK VERİLDİ’

Macron’un Atina’daki açıklamaları, Yunan kamuoyunda Ankara’ya karşı verilmiş bir “açık çek” olarak yorumlanırken Fransız liderin, bir gazetecinin Türkiye’yi ima ederek sorduğu “Revizyonist komşumuz tehdit ederse ne yaparsınız?” sorusuna verdiği, “Egemenliğiniz risk altındaysa siz gerekeni yapın, biz yanınızdayız” yanıtı, Yunan medyasında vurgulandı. Gazetelerde çıkan yorumlarda, Macron’un Ankara’ya karşı Atina’yı destekleyen “net bir tutum” belirlediği ifade edildi.

Haberin Devamı

KARŞILIKLI YARDIM İMZASI

Öte yandan iki ülkenin arasında yenilenen savunma işbirliği anlaşmasının, iki ülkeden birine silahlı bir saldırı olması durumunda karşılıklı yardımlaşma maddesini içermesi Atina’yı oldukça memnun etti. Macron, “Karşılıklı yardım maddesi iki ülkeyi ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlıyor” ifadesini kullandı. Buna karşın Fransa’da önümüzdeki yıl yapılacak seçimlerin, bu ittifakın sürdürülebilirliği açısından belirsizlik yarattığı da aktarıldı.

SATIŞLAR ARTABİLİR

Ziyaretin bir diğer boyutu ise savunma ticaretiydi. Miçotakis, Yunanistan’ın Fransa’dan daha önce satın aldığı Rafale savaş uçakları ve Belharra sınıfı fırkateynleri hatırlatarak, savaş uçaklarında kullanılan Fransız yapımı MICA füzelerinin güncellenmesine ilişkin anlaşma yaptıklarını açıkladı. Bu adım, Paris’in bölgedeki askeri varlığını ekonomik kazançla pekiştirme stratejisinin parçası olarak değerlendiriliyor. Macron’un Güney Kıbrıs ve Yunanistan’daki temasları süresince Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Londra’da bulunması ise dikkat çekici bir diplomatik eş zamanlılık yarattı. Bu gelişmeler, önümüzdeki dönemde NATO içinde de daha görünür bir ayrışmanın habercisi olabilir.



