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Fransa'dan İran açıklaması: Teklifleri makul bir temelde değil

#Fransa#İran#Viyana Görüşmeleri
Fransadan İran açıklaması: Teklifleri makul bir temelde değil

Fransa'dan Viyana görüşmelerine dair yapılan açıklamada, "İran'ın geçen nükleer programıyla ilgili 2015 anlaşmasını canlandırmayı amaçlayan teklifleri ihtiyaç duyulanın gerisinde kalıyor" açıklaması yapıldı.

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İran ile nükleer anlaşmanın tarafları arasında anlaşmayı yeniden canlandırma ve ABD’nin anlaşmaya dönüşünün müzakere edildiği ancak Haziran'da kesilen nükleer görüşmelerin yedinci turu Viyana'da yapıldı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Viyana'daki nükleer programıyla ilgili yaptığı açıklamada, "İran'ın geçen hafta sunduğu teklifler, herkesin çıkarlarına saygı duyarak hızlı bir sonuca varma hedefiyle uyumlu makul bir temel oluşturmuyor" denildi.

ÖNCESİNDE NELER OLMUŞTU?

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 14 Temmuz 2015’te imzalanmıştı. Uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran’ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı nükleer anlaşma, 16 Ocak 2016’da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) onayıyla yürürlüğe girmişti. Bu anlaşma ABD Başkanı Joe Biden’ın Başkan Yardımcısı olduğu dönemde imzalanmış, ve iki ülke arasındaki düşmanlıkları sona erdirme vaadini de taşımıştı. Ancak Donald Trump’ın başkanlığı döneminde Washington, önceki yönetim tarafından imzalanan anlaşmayı yeterli bulmadı ve İran’ı füze programı ve bölgesel nüfuzunun da sınırlandırıldığı yeni bir anlaşmaya zorlayabilmek için her alanda baskı uygulamaya başladı.

 

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#Fransa#İran#Viyana Görüşmeleri

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