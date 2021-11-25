Fransa'dan İngiltere'ye sert uyarı: Göçmen krizini istismar etmeyin!

Haberin Devamı

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün gece geç saatlerde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la yaptığı telefon görüşmesinde Fransa ve İngiltere'nin "ortak bir sorumluluğu" olduğunu belirterek Johnson'ı uyardı.



Düzensiz göçün konuşulduğu görüşmede Macron "İngilizlerin tam olarak işbirliği yapmasını ve dramatik durumu siyasi amaçlar için kullanmaktan kaçınmasını beklediğini" söyledi.

27 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Manş Denizi'nden İngiltere'ye doğru hareket eden bir göçmen botu Fransa'nın Calais kenti yakınlarında battı. Olayda 27 kişi boğularak hayatını kaybetti. 2 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.