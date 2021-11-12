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Fransa’dan İngiltere’ye mülteci geçişleri 3’e katlandı

#Fransa#İngiltere#Mülteci
Fransa’dan İngiltere’ye mülteci geçişleri 3’e katlandı

Fransa’dan İngiltere’ye geçen mülteci sayısında son bir yılda 3 kat artış yaşandığı belirtildi.

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İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın paylaştığı verilerde, devam eden kasım ayı içinde şu ana kadar yaklaşık 3 bin mültecinin deniz yolu ile Fransa’dan İngiltere’ye geçtiği belirtildi. Son iki günde ise yaklaşık 1.200 kişinin İngiltere sahillerine ayak bastığı belirtilirken, bu yılki toplam geçiş sayısının önceki yılın üç katına ulaşarak 23 bin olduğu aktarıldı. Kaçak geçişler İngiliz ve Fransız hükümetleri arasında geçtiğimiz yaz aylarında da bir krize neden olmuş ve İngiltere kaçak göçü önlemek için Fransa’ya ödemek üzere ayırdığı 54 milyon sterlinlik fonu askıya almıştı.

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#Fransa#İngiltere#Mülteci

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