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Fransa'dan flaş karar: Üç bin sağlık çalışanı açığa alındı!

#Koronavirüs#Sağlık Çalışanı#FRANSA
Fransadan flaş karar: Üç bin sağlık çalışanı açığa alındı

Fransa'da verieln flaş aşı kararını Sağlık Bakanı Oliver Veran açıkladı. Bakan, koronavirüs aşısı yaptırmayan yaklaşık üç bin sağlık çalışanının açığa alındığını bildirdi.

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Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, 3 bin kadar sağlık çalışanın zorunlu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırmadığı gerekçesiyle açığa alındığını açıkladı.

Veran, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, ülkede genelindeki 2,7 milyon sağlık çalışanının büyük bölümünün aşılandığını söyledi.

Kovid-19 aşısı olmayı reddeden 3 bin kadar sağlık çalışanının açığa alındığını ifade eden Veran, bunun geçici olduğunu, açığa alınan sağlık çalışanlarının büyük kısmının aşı olmaya karar verdiği bilgisini aldığını kaydetti.

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Veran, aşı zorunluluğu nedeniyle onlarca sağlık çalışanının da istifa ettiğini belirtti.

Fransadan flaş karar: Üç bin sağlık çalışanı açığa alındı

Fransa'da Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren uygulama kapsamında sağlık çalışanları ile itfaiyecilerin 15 Eylül'e kadar aşı olmaları zorunlu hale gelmişti.

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Uygulama kapsamında ayrıca 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve eğlence parklarına giriş için Kovid-19 aşılarının tamamlandığının belgelenmesi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunun gösterilmesi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileşmiş olunduğunun kanıtlanması gerekiyor.

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Fransa genelinde uygulama, son 9 haftadır cumartesi günleri yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto ediliyordu.

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#Koronavirüs#Sağlık Çalışanı#FRANSA