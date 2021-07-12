Fransa'dan flaş karar! Hastane ve bakımevi çalışanlarına Kovid-19 aşısı artık zorunlu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olası bir 4. dalganın önüne geçmek için alınan tedbirleri, ulusa sesleniş konuşmasıyla açıkladı.

Macron, zorunlu Kovid-19 sağlık kartı uygulaması kullanımının genişletildiğini, bunun 21 Temmuz'dan itibaren 50'den fazla kişinin bir araya geldiği her yerde zorunlu olacağını belirtti.

Ağustos ayında kafe, restoran ve alışveriş merkezlerinde zorunlu hale gelecek sağlık kartı uygulamasının, ayrıca tren ve uçaklarda da mecburi olacağını aktaran Macron, sadece aşı olmuş kişiler ile son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucu olanların bu mekanlara girebileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Macron, Delta varyantı nedeniyle Fransa'nın salgının güçlü bir dalgasıyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, özellikle 75 yaş üstüne aşı olmaları çağrısında bulundu.

Hastanelerde ve kliniklerde çalışan tüm personele, bakımevleri çalışanlarına, engellilerle çalışanlara, yaşlı veya hassas kişilerle yakın temasta çalışanlara veya gönüllülere, Kovid-19 aşısının 15 Eylül'den itibaren zorunlu olacağını kaydeden Macron, bu tarihten itibaren kontrollerin yapılacağını ve yaptırım uygulanacağını ifade etti.

Emmanuel Macron, vakaların seyrine göre tüm halka zorunlu aşı meselesini gündeme alabileceklerini kaydetti.

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla, ortaokul ve liselerde aşı kampanyaları düzenleyeceklerini dile getiren Macron, denizaşırı Fransa toprakları Martinique ve Reunion'da yeniden gece sokağa çıkma yasağı başlatılacağını aktardı.

EMEKLİLİK YAŞINI YÜKSELTME PLANI

Macron, artık yaşam süresi daha uzun olduğu için emekliliğin de daha geç olması gerektiğini savunarak, sağlık krizi sona erdiğinde, kademeli olarak emeklilik yaşının yükseltileceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ayrıca tartışmalı işsizlik sigortası reformunun da 1 Ekim'den itibaren tam olarak yürürlüğe sokulacağını açıkladı.

Diğer yandan Sağlık Bakanı Olivier Veran, aşı olmayan sağlık personeline, 15 Eylül'den itibaren maaş ödemeyeceklerini duyurdu.

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun bugünkü verilerine göre, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 1260 artışla 5 milyon 813 bin 899'a, 28 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı ise 111 bin 382'ye yükseldi.

Hastanelerde 957'si yoğun bakımda olmak üzere, 7 bin 137 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 35 milyon 943 bin 586'ya ulaştı, bunlardan 27 milyon 858 bin 279'una ikinci veya üçüncü doz uygulandı.

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