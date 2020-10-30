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Dünya
AA
Haber Giriş: 30.10.2020 - 17:42 | Son Güncelleme:

Fransa'dan Ege Denizi'ndeki deprem dolayısıyla 'yardıma hazırız' mesajı

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Fransa'dan Ege Denizi'ndeki deprem dolayısıyla 'yardıma hazırız' mesajı
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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ege Denizi ve Yunan adalarında meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye ve Yunanistan'a destek mesajı yayımladı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ve Yunan adalarında güçlü deprem meydana geldiğini anımsattı.

Gerald Darmanin, "Fransa, bu korkunç sınavın üstesinden gelmek için Türk ve Yunan halklarının yanındadır. Bu ülkelerin hükümetlerinin istemeleri halinde, bölgeye Fransız yardımları anında ulaştırılır." ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Ege Denizi'ndeki 6,6 büyüklüğündeki depremin, Sisam Adası'nda hasara yol açtığı bildirilmişti.

Deprem, Sisam Adası'na 300 kilometre uzaklıktaki Yunanistan'ın başkenti Atina ve diğer sahil kentlerinde de hissedildi.

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