Fransa'dan DoÄŸu Akdeniz'de yeni provokasyon

TÃ¼rkiye'nin DoÄŸu Akdeniz'de meÅŸru haklarÄ±na sahip Ã§Ä±kmasÄ± Yunanistan, Fransa ve Rum Kesimi'niÂ telaÅŸlandÄ±rmaya devam ediyor. Paris yÃ¶netimi, bÃ¶lgede gerginliÄŸi artÄ±racak adÄ±mlarÄ±na bir yenisini daha ekledi.Â

Fransa'nÄ±n Avrupa BakanÄ±Â Clement Beaune TÃ¼rkiye-AB iliÅŸkileri gÃ¼ndemiyle 24-25 EylÃ¼lâ€™de toplanacak Avrupa Konseyi Ã¶ncesindeÂ istiÅŸarelerde bulunmak Ã¼zere GÃ¼ney KÄ±brÄ±sâ€™a gitti.

Rum medyasÄ±, FransÄ±z Bakan Beaune'nin seyahatini, 'yaÅŸananlarÄ± gÃ¶zleriyle gÃ¶rmek istediÄŸi' ÅŸeklinde yorumladÄ±.Â Beaune,Â GÃ¼ney KÄ±brÄ±sÂ Rum YÃ¶netimi LideriÂ Nikos Anastasiadis ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

Beaune ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmede yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Fransaâ€™nÄ±n ABâ€™nin TÃ¼rkiyeâ€™ye yaptÄ±rÄ±mlar konusunda elindeki bÃ¼tÃ¼n enstrÃ¼manlarÄ± kullanmaya hazÄ±r olmasÄ± gerektiÄŸi sÃ¶yledi.Â





YASAK BÃ–LGEDE PROVOKASYON UÃ‡UÅžUÂ

Fransa'nÄ±n Avrupa BakanÄ±Â Clement Beaune ve Rum mevkidaÅŸÄ± Haralambos Petridis askeriÂ helikopterle bÃ¶lgede bulunanÂ Yavuz Sondaj Gemisi'nin veÂ KKTC yÃ¶netimindeki KapalÄ± MaraÅŸâ€™Ä±n etrafÄ±nda uÃ§uÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirerek,Â yeni bir provokasyona imza attÄ±.